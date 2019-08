3300 Unterschriften gegen Subventionen für Berner Flughafen

In einer Petition fordern rund 3300 Unterzeichner von der Berner Regierung, das Gesetz über die Beteiligung des Kantons Bern an der Flughafen Bern AG zurückzuziehen. Das geht aus einer Mitteilung des VCS, der Organisation «Extinction Rebellion» und der Klimastreikbewegung hervor. Die Petitionsübergabe fand an dem Tag statt, an dem die Vernehmlassung zu diesem Gesetz zu Ende ging. Mit dem Erlass will die Berner Regierung die Flughafenbetreiberin stützen, nachdem 2018 der wichtigste Kunde konkurs ging. Gemeint ist die Berner Regionalfluggesellschaft SkyWork Airlines.