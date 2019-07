33-Jähriger leblos aus Aare geborgen

Nicht ungefährlich

Bereits am Mittwochabend kam in der Aare bei Muri ein 66-jähriger Schweizer beim Schwimmen ums Leben. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Bei dem Mann dürfte ein medizinisches Problem aufgetreten sein.

Die Aare lockt im Sommer tausende Schwimmer und Gummiböötler an. Doch das Schwimmen im Fluss ist nicht ohne Tücken. Die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) gibt jedes Jahr eine Aarekarte heraus, auf der Ein- und Aussteige sowie Gefahren für Böötler und Schwimmer eingetragen sind. Die SLRG empfiehlt nur geübten Schwimmern, in Flüssen, Weihern und Seen zu baden. Unterkühlung kann laut SLRG ein Risiko darstellen. Die Kälte kann zu einem Muskelkrampf führen.

Die Stadt Bern führt zusammen mit Partnern jedes Jahr die Kampagne «Aare you safe» durch. Gerade im Bereich der fremdsprachigen Personen wurde die Kampagne zum Beispiel mit Flyern in Durchgangszentren intensiviert. Flyer gibt es mittlerweile in zahlreichen Sprachen.