3000 stornierte Übernachtungen in Gstaad 

Das Coronavirus setzt die Oberländer Tourismusbranche unter Druck. So ist es in diesen Tagen besonders ruhig in Interlaken, sagt der Betriebsleiter der dortigen Jugendherberge, Ueli Zürcher. Reisegruppen aus Asien fehlen seit Anfang Februar, in sonst überlaufenen Souvenirshops herrscht gähnende Leere. Gegenüber dem Vorjahr verzeichnet die Jugendherberge im März einen Besucherrückgang von 50 Prozent, sagt Zürcher. «Täglich bin ich mit neuen Absagen konfrontiert.»