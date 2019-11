Klausen-Invasion im Nieselregen

Tausende von Frauen, Männern und Kindern haben am dritten Berner Santarun teilgenommen, angeführt von Stapi Alec von Graffenried und Läuferlegende Markus Ryffel.

Jedes Jahr wird der Anlass grösser: 4500 Kläuse waren es am 3. Santarun am Freitagabend, die sich - in rote Mäntel gehüllt - vom Bundesplatz auf die Laufstrecke machten. Zwei Drittel davon waren Frauen, ein Rekord. Die Stimmung war locker, nicht nur wegen des Glühweins und Biers, das an den Ständen serviert wurde, und trotz des ständigen Nieselregens, der die vergnügte Teilnehmerschar ständig besprühte. Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) stand am Start an der Spitze des Teilnehmerpulks - und an der Seite der Läuferlegende Markus Ryffel, der an den Olympischen Spielen von 1984 über 5000 Meter die Silbermedaille gewonnen hatte.