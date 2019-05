281 Millionen für ein neues Gefängnis

Schimmel an den Wänden, Risse in den Mauern, schummriges Licht und Türen, die sich durch Krümmungen des Fundaments kaum noch öffnen lassen. Was nach Spukschloss klingt, sind die Zustände im Regionalgefängnis Biel in der Beschreibung der Regierung. Sie verdeutlichen den Sanierungsbedarf der bernischen Vollzugseinrichtungen. Praktisch durchgehend sitzen in ihnen rund 1000 Menschen in Haft. Eine Zahl, welche die Einrichtungen permanent an ihre Kapazitätsgrenzen drängt.