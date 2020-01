2019: Plus 199 Könizerinnen und Könizer

Die Gemeinde Köniz zählte zum Jahreswechsel 42’694 Einwohnerinnen und Einwohner. Gemäss einer Mitteilung von Dienstag ist die Einwohnerzahl damit im vergangenen Jahr um 199 Personen gestiegen.

Die Ortsteile Ried und Niederwangen wiesen im Jahr 2019 das grösste Bevölkerungswachstum in der Gemeinde Köniz aus. Die neue Wohnüberbauung «Papillon» in Ried/Niederwangen sowie «die Attraktivität von Köniz als Arbeits-, Wohn- und Freizeitgemeinde» seien die Gründe für die in den letzten Jahren kontinuierlich erfolgte Bevölkerungszunahme. Nicht alle Dorfteile verzeichnen ein Wachstum. Liebewil zum Beispiel ist leicht geschrumpft (siehe Tabelle).