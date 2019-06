16 Jahre Haft für Mörder im Berner Jura

Ein US-Amerikaner ist am Montag von einem Gericht in Moutier zu einer 16-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Mann wurde des Mords an einer 30-jährigen Kenianerin 2017 in Reconvilier für schuldig befunden.

Das Regionalgericht Berner Jura-Seeland verurteilte den 31-jährigen auch wegen Freiheitsberaubung und ordnete eine Therapie an. Beim Opfer handelt es sich um die Tochter des bekannten kenianischen Leichtathlethen Julius Korir, Goldmedaillengewinner über 3000 Meter Steeple an den Olympischen Spielen von 1984 in Los Angeles.