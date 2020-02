120 Corona-Verdachtsfälle im Kanton Bern

Ein Test im Labor dauert zwischen 6 und 24 Stunden. Während dieser Zeit müssen die Personen die Öffentlichkeit meiden. In eigentlicher Quarantäne befand sich im Kanton Bern bis zum Donnerstagnachmittag aber niemand.

Personen, die eine Abklärung wünschen, sollen unbedingt zuerst telefonisch mit einem Arzt Kontakt aufnehmen und nicht direkt in eine Praxis oder in den Spitalnotfall gehen, betont Giebel. Andernfalls werde unnötigerweise eine Ansteckungsgefahr in Kauf genommen.

«Personen, die eine Abklärung wünschen, sollen unbedingt zuerst telefonisch mit einem Arzt Kontakt aufnehmen.»Gundekar Giebel, Sprecher Gesundheitsdirektion Kanton Bern

Wichtig sei dieses Vorgehen besonders bei Personen, die in den letzten 14 Tagen aus einem betroffenen Land zurückgekehrt seien und dort Kontakt mit einer bestätigt an Coronavirus erkrankten Person gehabt hätten, sagte Giebel.

Wie bereits am Mittwoch bekannt wurde, hat der Kanton zudem im ehemaligen Jugendheim in Prêles eine erste Quarantänestation eingerichtet. Dort hat er zwei Wohnungen bereitgestellt. Insgesamt lassen sich so rund zwei Dutzend Personen unterbringen. Die Gebäude stehen zur Zeit leer. Das Kantonsarztamt strebe an, dass Personen ohne Krankheitszeichen eine 14 Tage dauernde Quarantäne nach Möglichkeit auch zuhause verbringen können, wie es am Mittwoch hiess.