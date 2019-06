12'000 Frauen liefen durch Bern

Die Stadt Bern war am Wochenende fest in Frauenhand. Zunächst setzten sich am Frauenstreik in Bern über 40’000 Teilnehmerinnen für mehr Gleichstellung ein, am Sonntag fand zusätzlich der Frauenlauf statt.

Bei den Veranstaltern waren insgesamt 12’500 Frauen angemeldet. Zusätzlich kamen tausende Besucherinnen und Besucher, welche die Läuferinnen anfeuerten. Sie konnten sich über milde Temparaturen freuen.

Den Sieg über 5 Kilometer holte sich die Kirchbergerin Delia Scablas. Den Sieg über 10 Kilometer holte sich Nicole Egger.

Ein prominenter Zuschauer war Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL), der jenen gratulierte, die bereits im Ziel waren und allen anderen ein schönes Erlebnis wünschte. Er schaffte eine Parallele zwischen dem Frauenstreiktag am Freitag und dem Frauenlauf am Sonntag: «Es ist natürlich die Frauenpower. Am Freitag ging es um eine politische Pflicht, das Frauenrecht, heute steht die sportlich Kür an.»