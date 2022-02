Gutscheine für die Kinderbetreuung – Bern wird zum Vorbild für andere Kantone Fast alle Gemeinden sind dabei: Der Wechsel auf Betreuungsgutscheine im Kanton Bern ist geglückt. Jetzt interessiert sich auch Zürich dafür. Brigitte Walser

Eine Kita im Kanton Zürich. Das dortige Kantonsparlament will künftig wie Uri, Luzern oder Bern auf das Gutscheinsystem setzen. Foto: Anna-Tia Buss

Die fast dreijährige Umstellungsphase ist abgeschlossen: Seit Anfang Jahr gibt es im Kanton Bern keine fixe Zahl subventionierter Plätze in bestimmten Kindertagesstätten mehr. Stattdessen erhalten Eltern nun Betreuungsgutscheine, die sie in einer Kita ihrer Wahl einlösen können. Zur Verfügung stehen ihnen kantonsweit rund 8800 Plätze in Kitas und Tagesfamilienorganisationen. Die Höhe der Gutscheine ist abhängig vom Einkommen, dem Vermögen, der Familiengrösse und dem Betreuungsbedarf.