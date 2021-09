Giftige Altlasten – Dioxin im Boden: Stadt Bern plant neue Untersuchung Berichte über Dioxin in der Nähe früherer Kehrichtverbrennungsanlagen lassen bei den Behörden die Alarmglocken läuten. Auch in der Stadt Bern. Simon Wälti

Aufnahme von 2003: Im Laufe der Jahre wurden in der KVA Warmbächli neue Filterstufen eingebaut. Foto: Michael Schneeberger

Die abgerissene Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) am Warmbächliweg in Bern war während rund 60 Jahren in Betrieb. Und es war die grösste Anlage im Kanton Bern. Nach den Medienberichten über Bodenbelastungen mit Dioxin im Umkreis früherer Kehrichtverbrennungsanlagen, etwa in Lausanne oder im Kanton Aargau, haben die Behörden in der Stadt Bern darum reagiert. Weiss man wirklich genug über die Situation in Bern? Wie sauber war die Abluft der KVA? Eine kurzfristig gebildete Arbeitsgruppe kam zum Schluss, dass dazu weitere Abklärungen nötig sind.