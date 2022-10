Erstes Haus angeschlossen – Bern weitet Fernwärme auf nächstes Quartier aus Mitten in der Gaskrise kann die Stadt den Ausbau des Fernwärmenetzes feiern. Gemeinderat Reto Nause drängt zu einer Anschlusspflicht. Julian Witschi

Die Energiewende ist ein gewaltiges Infrastrukturprojekt. An der Looslistrasse in Bern-Bethlehem werden neue Fernwärmeleitungen verlegt. Foto: Adrian Moser

Zweieinhalb Jahre nach Baubeginn ist die erste Kundin ans neue Fernwärmenetz im Westen Berns angeschlossen worden. Es ist ein Gewerbegebäude der Burgergemeinde Bern an der Looslistrasse 15 unweit des Weyermannshaus-Schwimmbades.

Bis zu 20’000 Haushalte und Gewerbeliegenschaften sollen in den nächsten Jahren folgen. Energiedirektor Reto Nause (Die Mitte) sprach daher am Montag an einem kleinen Festakt von einem grossen Schritt: Es sei ein historischer Tag, die Energiewende werde real.

In der Bundesstadt wird zwar immer noch ein Drittel der Haushalte mit Gas beheizt, ein weiterer Teil mit Öl. Fernwärme gibt es bislang im Stadtzentrum von der oberen Altstadt bis zum Weyermannshaus und vom Mattenhof bis in die vordere Länggasse.

Der Gemeinderat und der Versorger EWB setzten aber schon vor dem Krieg des wichtigsten Gaslieferanten Russland gegen die Ukraine auf die Abkehr von fossilen Energien. 2014 wurde der Energierichtplan beschlossen. Demnach will die Stadt die Wärmeversorgung bis ins Jahr 2035 zu 70 Prozent auf erneuerbare Energien umstellen. Von zuvor 10 Prozent. Das ist ein gigantisches Ziel, wie Nause sagte, mehr oder weniger ein Totalumbau des bisherigen Heizsystems.

36 Kilometer neue Leitungen

Das Fernwärmenetz soll dazu in den nächsten Jahren um 36 Kilometer ausgebaut werden. Die Kosten wurden auf eine halbe Milliarde Franken veranschlagt. Der Spatenstich erfolgte 2020. «Wir sind zeitlich und finanziell im Plan», sagte EWB-Chefin Cornelia Mellenberger. Im Moment werde an acht Standorten gebaut, damit rasch möglichst viele Kundinnen und Kunden von der ökologischen Fernwärme profitieren könnten.

Völlig klimaneutral ist Fernwärme allerdings nicht. Sie besteht etwa aus drei Vierteln aus erneuerbarer Energie. Konkret wird Wärme aus der Verbrennung von Kehricht und Holz in der Energiezentrale Forsthaus genutzt. Zur Deckung von Lastspitzen wird aber auch mit Gas geheizt und Abwärme aus dem Gaskraftwerk genutzt, mit dem EWB im Forsthaus Strom produziert.

Zum Anschluss drängen

Die EWB-Chefin betonte, die Stadt und das Versorgungsunternehmen könnten die Infrastruktur bauen und die Wärmeproduktion bereitstellen. Aber entscheidend sei, dass sich Kundinnen und Kunden an die Fernwärme anschlössen.

Derzeit sei das Interesse gross, es gebe sehr viele Anfragen angesichts der Sorgen um die Gaslieferungen und die Preiserhöhungen, sagte Mellenberger. Aber der Ausbau müsse schrittweise erfolgen und sei auch nicht überall sinnvoll. Und letztlich entscheiden nicht die vielen Mieterinnen und Mieter, sondern die Vermieterinnen respektive Hauseigentümer über eine neue Heizung.

Freuen sich über den ersten Neuanschluss ans Fernwärmenetz: Die Gemeinderatsmitglieder Reto Nause und Marieke Kruit sowie EWB-Chefin Cornelia Mellenberger (v.l.). Foto: Adrian Moser

Gemeinderat Reto Nause fordert hingegen «neue Hebel», damit die Fernwärme auch wirklich genutzt wird. Er drängt darauf, dass die Kantonsregierung bei der laufenden Anpassung der Energieverordnung neu eine Anschlusspflicht vorsehe. «Ich fände das sinnvoll», sagte er. Dies in den Fernwärmeperimetern, welche die Stadt in dichtest besiedelten Gebieten und in Nähe eines Wärmekraftwerkes vorsehe. Wobei die Pflichten und Fristen für Neubauten strenger sein könnten als für bestehende Liegenschaften.

Neue Holzheizwerke

Für die Stadt ist der Ausbau des Fernwärmenetzes eines der grösseren Bauvorhaben in der Geschichte. Um mehr Wärme bereitstellen zu können, sind zwei neue Holzheizwerke geplant: Bei jenem auf dem Rehag-Areal in der Nähe des Autobahnanschlusses Niederwangen kommt es zu Verzögerungen, weil Komponenten nicht wie geplant verfügbar sind (wir berichteten). Der andere Standort für die Wärmeproduktion ist im Nordosten der Stadt vorgesehen und noch in Abklärung, wie Mellenberger sagte.

Für den Leitungsbau werden ganze Strassenzüge aufgerissen. Gemeinderätin Marieke Kruit (SP) will die Bauarbeiten aber nutzen, um die Stadt zugleich grüner und hitzeverträglicher zu machen. «Das Ziel ist, dass nur dort wieder Asphalt hinkommt, wo es nötig ist.» Die restlichen Flächen sollen entsiegelt und begrünt werden.

Karte für jedes Gebäude

Abgeschlossen ist der Bau der neuen Hauptleitung in der Murtenstrasse von der Energiezentrale Forsthaus in den Westen. Inzwischen läuft der Ausbau neben Bethlehem auch weiter im Südwesten in den Quartieren Stöckacker, Holligen, Kleefeld sowie in der hinteren Länggasse. Später sollen weitere Gebiete im Norden und Osten der Stadt folgen. Die Vorbereitungen dafür laufen.

Für andere Stadtteile schlägt die Stadt Erdwärme oder Luft-Wasser-Wärmepumpen vor. Lösungen gesucht sind noch für die untere Altstadt. Die Wärmeversorgungskarte der Stadt zeigt für jedes Gebäude, welcher Energieträger bei einem Heizungsersatz oder einem Gebäudeneubau als Erstes geprüft werden solle. Kostenlose Auskünfte dazu gibt es bei der Energieberatung Stadt Bern.

