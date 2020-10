Ladensterben in der Stadt Bern – Bern verliert weiteres Modegeschäft Mit Hermès verlässt eine internationale Luxusmarke die Stadt – es ist die jüngste in einer langen Reihe von Geschäftsschliessungen. Adrian Hopf-Sulc

Die französische Modemarke Hermès ist in der früheren Polizeihauptwache am Berner Theaterplatz eingemietet. Raphael Moser

Letztes Jahr schloss das Modehaus Fueter am Theaterplatz nach 223 Jahren seine Türen. Diesen Frühling machte das traditionsreiche Kleidergeschäft Dick am Waisenhausplatz dicht. Nun trifft es kein Familienunternehmen, sondern die Filiale einer internationalen Luxusmarke: Das ebenfalls am Theaterplatz gelegene Geschäft von Hermès schliesst im Frühling 2021, wie die «Berner Zeitung» berichtet.

Hermès will Bern verlassen, weil die Räumlichkeiten nicht modernisiert oder vergrössert werden können. Von einem alternativen Standort in der Stadt sieht das französische Unternehmen aber ab – offenbar ist Bern für die Marke wirtschaftlich kein ideales Pflaster. Zudem weist die Innenstadt auch nach diversen Geschäftsschliessungen immer noch eine hohe Dichte an Modegeschäften aus, wie eine Auswertung des «Bund» ergab.

Die repräsentative frühere Polizeihauptwache am Theaterplatz gehört dem städtischen Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik. Der Fonds möchte die Räumlichkeiten wiederum an einen einzigen Mieter vergeben, wie die «Berner Zeitung» schreibt. Die Nettomiete dürfte pro Jahr 160’000 bis 170’000 Franken betragen.

Lederboutique schliesst

Nicht nur beim Lederartikel- und Modehersteller Hermès werden bald die Lichter gelöscht. Auch bei der Firma Leder-Schmied an der Genfergasse ist der Schlussverkauf angelaufen. Das traditionsreiche, 1932 eröffnete Geschäft ist auf Reisetaschen und Koffer spezialisiert. Die Geschwister Barbara und Toni Schmied, die den Laden in der dritten Generation führen, werden den Betrieb Ende Jahr einstellen, wie es auf der Website von Leder-Schmied heisst.

Vor knapp zwei Jahren hat bereits das Lederwarengeschäft Ruffner am Casinoplatz aufgegeben, einige Jahre zuvor schloss Hummel Lederwaren seine Filialen. Die kleinen Fachgeschäfte kommen wegen dem Internethandel und den grossen, günstigeren Modeketten immer stärker unter Druck. In der Berner Innenstadt verbleibt mit der Läderbutigg an der Speichergasse ein letztes Lederwarengeschäft.