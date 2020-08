Interkantonales Contact-Tracing – Bern und Zürich spüren Quarantänepflichtige gemeinsam auf Landet ein Berner künftig am Zürcher Flughafen, reisen seine Daten anschliessend direkt von Zürich nach Bern. Den beiden Kantonen dauert es zurzeit zu lange, bis sie die Daten vom Bund bekommen. Simone Olivia Klemenz

Die Daten jener Passagiere, die ab Bern-Belp fliegen, stehen der Gesundheitsdirektion bei Bedarf zur Verfügung. Foto: Enrique Muñoz García

Wer aus einem Risikoland in die Schweiz zurückkehrt, muss sich innerhalb von zwei Tagen bei den Kantonsbehörden melden und sich in eine 10-tägige Quarantäne begeben. Dieser Weisung folgen jedoch nicht alle. Um quarantänepflichtige Personen aufzuspüren, sind die Contact-Tracer aber auf Daten angewiesen. Diese sollte eigentlich das Bundesamt für Gesundheit (BAG) an die Kantone liefern – was bisher aber nur beschränkt funktioniert hat. «Bis wir die Daten vom BAG erhalten, geht zu viel Zeit vorbei, sodass die Quarantäne-Phase manchmal bereits vorüber ist», sagt Gundekar Giebel, Sprecher der bernischen Gesundheitsdirektion.