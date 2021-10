SCB-Ausländer Dominik Kahun – «Bern und ich: Das passt so»

Es hiess, er sei zu klein, zu schwach. Dennoch hat es der Deutsche in die NHL geschafft und sich zum «Schweizer-Schreck» entwickelt. Nun spielt der 26-jährige Stürmer in Bern.

Also wenn Deutschland gegen die Schweiz spielt, ist die Ausgangslage 50:50. Ich denke daher nicht, dass wir irgendwas haben, was die Schweizer nicht hätten.

Was haben die deutschen Eishockeyspieler, was Schweizer Eishockeyspieler nicht haben?

Die Schweiz wollte 2018 in Pyeongchang eine Olympiamedaille – und scheiterte an Deutschland. Die Schweiz war 2021 auf dem Weg zur WM-Medaille – und scheiterte an Deutschland. In beiden Partien gehörten Sie zu den Besten.

(überlegt) Natürlich haben wir im deutschen Team diesen Kampfgeist, diesen Willen, diese Mentalität. Aber ganz ehrlich: Was die Schweizer vor Duellen mit Deutschland denken, das gilt auch umgekehrt: Es ist für uns sehr unangenehm, gegen die Schweiz zu spielen. So wars in Pyeongchang, so wars in Riga. Im Frühling an der WM hatte die Schweiz ein Superteam, wir waren der Underdog. Mit dieser Rolle lässt es sich leichter antreten. Also, keine Bange: Auch die Schweizer laufen und kämpfen und haben diesen Willen. (schmunzelt)