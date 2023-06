Das politische und wirtschaftliche Zentrum in der Stadt Bern ist zugleich Angelpunkt maximaler Lebensfreude für Kinder: Das Wasserspiel auf dem Bundesplatz. Foto: Adrian Moser

Rot ist nicht nur sein Parteibuch, sondern auch sein Leistungsausweis. Michael Aebersold, Linker aus bernburgerischem Hause, steht kurz davor, als Michael der Rote in Berns Stadtgeschichte einzugehen. Denn gemessen am Slogan der Schweizer Sozialdemokratie, Politik für alle statt für wenige zu machen, hat der Finanzdirektor der Bundesstadt zweifelsfrei gute Arbeit geleistet. Die Ausgaben sind fast überall gewachsen. Seit seinem Amtsantritt 2017 schreibt die Stadt fast jedes Jahr Defizite, die Reserven sind praktisch weg, die Schulden steigen immer weiter. Nun mag er nicht mehr.

Für den Finanzdirektor ist die Zeit gekommen, zu gehen. Im Herbst 2024 will Michael Aebersold nicht mehr für die Berner Stadtregierung antreten. Foto: Christian Pfander

Mit der Bekanntgabe Aebersolds, bei den nächsten Wahlen nicht mehr antreten zu wollen, steht die Stadtregierung im Herbst 2024 vor einem Totalumbau. Dann treten auch Franziska Teuscher vom Grünen Bündnis und Reto Nause (Die Mitte) ab. Aebersold bringt aber so nicht nur Schwung ins Rennen um die Machtverteilung, sondern seine Personalie wirft die Frage auf, welche Rolle ein Finanzdirektor in der linksten Stadt der Schweiz haben muss. Als strenger Kassenwart jedenfalls, der seinen Kollegen und Kolleginnen auf die Finger schaut, wird er nicht in Erinnerung bleiben. Das ist aber nicht nur seine Schuld.

Rot-Grün ist gemessen am Wähleranteil von rund 60 Prozent übervertreten.

Konjunkturelle Schwankungen haben mitgespielt. Es mussten ausserordentliche Steuerverluste verbucht werden. Die Pandemie funkte dazwischen. Und ja, punkto Investitionen hatte Bern Nachholbedarf. Doch wo investiert werden soll, ist eine politische Frage. Und politisch ist es so: Die vom grünen Alec von Graffenried angeführte fünfköpfige Stadtregierung besteht seit sieben Jahren aus vier Linken und einem bürgerlichen Vertreter. Rot-Grün ist gemessen am Wähleranteil von rund 60 Prozent übervertreten.



Die fünfköpfige Stadtregierung mit ihrer linken Vierermehrheit. Von links nach rechts: Reto Nause von der Mitte (seit 2009 im Gemeinderat), Franziska Teuscher vom Grünen Bündnis (seit 2013), Stadtpräsident Alec von Graffenried von der Grünen Freien Liste (seit 2017); Marieke Kruit von der SP (seit 2021) und Michael Aebersold (SP, seit 2017). Foto: Adrian Moser

Diese Einseitigkeit dämpft die Streitlust im Gremium, das sich dem Ausbau des Service public verschrieben hat – in den letzten zehn Jahren stiegen die Ausgaben um rund 400 Millionen Franken. Und das Parlament, Kontrollgremium der Regierung, baut den Staatsapparat lieber noch aus, um auch den letzten Wunsch einer Quartierlobby noch finanzieren zu können. In dieser personell und parteipolitisch dichten Verflechtung blieb Aebersold letztlich Parteisoldat und brachte zu wenig Kampfeswillen ein, um als Störenfried auf Sparsamkeit zu pochen. «Ich kann den Vorwurf gelten lassen, wir hätten mehr auf die Seite legen müssen», sagte er einmal selber. So gesehen hat das politische 4-zu-1-Modell in Bern versagt.

Und das ist in vierfacher Hinsicht problematisch:

1. Das Erbe verprasst

Nach der sensationellen Wahl 1992 übernimmt erstmals eine rot-grüne Mehrheit die Arbeit in der Stadt Bern, damals noch als Siebnergremium. Von links nach rechts: Kurt Wasserfallen (FDP), Therese Frösch (GB), Theres Giger (FDP), Klaus Baumgartner (SP), Ursula Begert (SVP), Joy Matter (JB, später GFL) und Alfred Neukomm (SP). Foto: Urs Baumann

Der heutige Gemeinderat hat die Leistungen der Vorgängerinnen und Vorgänger zunichtegemacht. Es war die erste rot-grüne Mehrheit, die in den 1990er-Jahren nach den desolaten finanziellen Jahren unter bürgerlicher Regierung den Kurs drehte. Später, mit freisinnigen Finanzdirektoren und mit bürgerlicher Doppelvertretung, konnte sich Bern stabilisieren, positive Zahlen schreiben und bis 2018 sprudelnde Steuereinnahmen verbuchen.

Dann gings bergab. Berns erste grüne Finanzdirektorin, Therese Frösch, die einst geholfen hatte, Bern auf stabile Füsse zu bringen, sagte im letzten Jahr: Sie mache sich seit Einbruch der Steuererträge der Unternehmen im Jahr 2019 «Sorgen». Sie vermisse bei den Finanzen eine klare Führung, «günstigere Lösungen» und den «Mut zur innovativen Lücke». Fröschs Worte gingen, gerade auch in ihrer eigenen Partei, klanglos unter.

2. Schuldzinsen ohne Ende

Jede neue Baustelle, jede neue Sanierung in der Stadt Bern kostet die Stadt Bern wegen der Schuldzinsen indirekt noch mehr als der eigentliche Preis. Hier die Umbauarbeiten im Breitenrainquartier vor zwei Jahren. Foto: Adrian Moser

Die starke geplante Verschuldung, ausgerechnet nach der Zinswende, führt dazu, dass Bern nun jährlich immer mehr Schuldzinsen an Gläubiger zahlen muss. Geld, mit dem Projekte unterstützt werden könnten, die im regulären Haushalt fehlen.

Es sind verrückte Zahlen: Wenn sich die Stadt wie geplant jährlich um 70 bis 120 Millionen mehr verschuldet, steigen die Schuldzinsen von 18 Millionen 2024 auf 24 Millionen im Jahr 2027, verteuern sich die Investitionen und steigen die Schulden von heute 1,4 auf 1,8 Milliarden.

3. Lebensqualität auf Pump

Die Mittelstrasse in der Länggasse wird im Sommer jeweils eine Zeit lang für den Verkehr gesperrt, um eine temporäre, autofreie Begegnungszone zu schaffen und das mediterrane Begegnungsfeeling in den Quartieren weiter auszudehnen. Foto: Raphael Moser

Das urbane rot-grüne Projekt ist attraktiv. SP und Grüne haben Bern in den letzten Jahrzehnten zu einer Stadt mit hoher Lebensqualität gemacht – dank herausgeputzten Quartieren, ruhigen Strassen, hübschen Pausenplätzen, genossenschaftlichen und preisgünstigen Wohnungen für Familien des Mittelstands und einer immer diverser werdenden Bevölkerung. Dadurch hat Bern Leute angelockt. Aber zu wenig für die Finanzierung ihres Service. Dass dies nun alles nur noch auf Pump geschehen soll, leuchtet nicht ein.

4. Die Fusion gefährdet

Blick von der Kleinen Allmend in Bern auf den Bärentower, Ostermundigens Wahrzeichen und Beispiel einer cleveren Baupolitik der Agglomerationsgemeinde, die bald zu Bern gehören könnte. Doch die Fusion ist harzig unterwegs. Foto: Adrian Moser

Bern verbockt mit seiner Finanzpolitik gerade seinen grössten Coup – die Fusion mit der Agglomerationsgemeinde Ostermundigen. Die Gegnerinnen und Gegner haben es zurzeit besonders einfach, die Partnerin im Westen aufgrund ihrer finanziellen Flapsigkeit schlechtzureden. Die in Ostermundigen ohnehin schon umstrittene Fusion steht mehr als je zuvor auf wackligen Füssen.

Politischer Kulturwandel, neue Dynamik

Noch aber kann Bern in den nächsten zwölf Monaten in Bewegung geraten, was der Stadt guttun würde. Ein mit Ostermundigen fusioniertes Bern führte zu einem spannenden politischen Kulturwandel. Die Bürgerlichen werden zwar auch im nächsten Jahr kaum einen zweiten Sitz gewinnen, zu zerstritten ist die Opposition. Doch sie holen bei Sachvorlagen neuerdings etwas mehr Stimmen und sind kreativ in ihrer Angriffslust. Die Grünliberalen haben ihren Sitzanspruch bereits geltend gemacht. Weitere Parteien werden folgen.

Wahrscheinlich wird auch der Stadtpräsident von der SP noch herausgefordert, sodass es zum belebenden Duell zwischen von Graffenried und der pragmatischen Sozialdemokratin Marieke Kruit kommen könnte. Und selbst im linken Lager mehren sich Stimmen, die Mühe damit bekunden, wenn der Finanzdirektor behauptet, dass das eher schwache Bevölkerungswachstum automatisch mehr Stadtpersonal zur Folge haben müsse. Insofern muss die Wahl 2024 zu einer erfrischenden personellen Erneuerung führen, zu einer lebendigen Diskussion darüber, wie viel die rot-grüne Wohlfühloase kosten darf – und wer am besten geeignet ist als entschiedener Kassenwart.

