Glück hat, wer sich momentan nicht bewegen muss. Ausser natürlich, man macht das in der Aare. Die ist zurzeit fast 22 Grad warm. Kein Wunder pilgert wer kann zum Fluss, um abzukühlen. In Bern wurde es am Dienstag 34 Grad heiss – in Mühleberg gar 35,9 Grad, wie Meteo Schweiz vermeldet. Da geniesst man die Nähe zum Wasser umso mehr.

Doch nicht alle können zur Abkühlung in die Aare springen. Bauer Res Niederhäuser stellt sich der Hitze auf dem Feld und Bauarbeiter schuften in der Stadt.

Die Stadtbrunnen dienen zum Abkühlen und Durst löschen.

Apéro vor dem Hauptsitz des Bundesamts für Gesundheit in Köniz.

Bei der Aareschleuse in Thun kann man auf einer stehenden Welle reiten.

Foto: Peter Schneider (Keystone)

Oder gleich von Thun nach Bern böötle und dort im Marzilli baden und Glacé schlecken.

Klar ist: Es muss schattiert werden.

