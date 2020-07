Feiern mit Auflagen – Bern rüstet sich für das Party-Wochenende Nachtschwärmern wird in den kommenden Tagen ein dichtes Ausgehoprogramm geboten. Was dabei beachtet werden muss. Carole Güggi

Im Kocherpark finden dieses Wochenende Silent Discos statt, wo Gäste die Musik nur über Kopfhörer hören. Bild: Magali Girardin (Archiv)

Von Sommerpause keine Rede: Viele Clubs öffnen dieses Wochenende ihre Tore, auch tagsüber gibt es sogenannte Day Dances. Diese können jedoch nur unter bestimmten Auflagen stattfinden. Der Bundesrat erlaubt lediglich Veranstaltungen bis 300 Personen. In einigen Kantonen sind die Bestimmungen sogar noch strenger. In Basel-Stadt, Basel-Landschaft, im Aargau und in Solothurn dürfen neuerdings maximal 100 Gäste in Restaurants, Clubs und Bars – falls Abstandsregeln sowie andere Schutzmassnahmen nicht eingehalten werden. Die neuen Regeln gelten bis zum 31. Dezember 2020.