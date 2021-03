Wegen Corona auf 2022 verschoben – Bern muss noch ein Jahr länger auf sein Stadtfest warten Das Berner Stadtfest findet erst 2022 statt – die Organisatoren hoffen auf ein Fest zum Ende der Corona-Pandemie.

Nächtliche Partys in Bern wird es vielleicht auch diesen Sommer geben - nicht aber das Bärner Stadtfescht. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Das Berner Stadtfest wird um ein weiteres Jahr verschoben. Neu soll es vom 24. bis 26. Juni 2022 stattfinden, wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten.

Sie begründen die Verschiebung mit der aktuellen Planungsunsicherheit. Was im Sommer 2021 möglich sei, werde man erst im Mai oder Juni realistisch beurteilen können. Die Organisation eines Fests in dieser Dimension brauche eine längere Vorlaufzeit.

Die Berner Stadtregierung unterstützt die Verschiebung, wie es im Communiqué heisst. «Das Stadtfest erhält 2022 eine zusätzliche Bedeutung, indem die Stadt nach der Pandemie zum pulsierenden Leben zurückkehrt», wird Stadtpräsident Alec von Graffenried im Communiqué der Organisatoren zitiert.

Stadtfeste haben in Bern keine so grosse Tradition wie in anderen Schweizer Städten, die zum Teil jährlich «festen». Das vorletzte Berner Stadtfest fand 1991 statt, das letzte 2016. Die Organisatoren planten ursprünglich eine Neuauflage im Juni 2020, mussten diese aber wegen Corona verschieben.

SDA/zec