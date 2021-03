Leitartikel zum Moutier-Votum – Bern muss alte Fehler vermeiden Der Wegfall von Moutier schwächt die Minderheit im Berner Jura und die Frankofonen im Kanton. Umso stärker sollte Bern sich um sie bemühen – und die Zweisprachigkeit als Chance nutzen. Meinung Simon Thönen

Zum zweiten Mal Ja, diesmal sogar noch deutlicher: Die Stimmbevölkerung von Moutier votiert mit 54,9 Prozent Ja-Anteil für den Wechsel zum Kanton Jura. Foto: Keystone

Die Wiederholung der Abstimmung in Moutier hat das Ergebnis des annullierten Votums von 2017 bestätigt – diesmal sogar deutlicher. Und genau dieser Vorsprung an Ja-Stimmen ist entscheidend, weil die bernische Kantonsregierung quasi in letzter Minute Hinweise auf Abstimmungstourismus von gegen hundert Personen entdeckt zu haben glaubte. Sollte an den Vorwürfen etwas dran sein, dürfte dies für die Beteiligten strafrechtliche Konsequenzen haben. Der Vorsprung der 374 Ja-Stimmen für den Wechsel Moutiers zum Kanton Jura wird aber diesmal wohl ausreichen, damit das Resultat dennoch Bestand hat.