Städte preschen vor – Bern mischt im Dreikampf der Landesaussteller mit Mehrere Vereine ringen um die Ausrichtung für eine Landesausstellung nach 2030. Grosse Städte wie Bern, Basel und Genf gehen jetzt in die Offensive. Carlo Senn , wrs

1 / 3 Der Monolith auf der Arteplage an der Expo.02 in Murten faszinierte 2002 viele Zuschauende. Keystone

Wer sind wir Schweizerinnen und Schweizer und wo wollen wir in Zukunft hin? Diese Fragen soll die Landesausstellung jeweils beantworten. Die nächste könnte 2032 stattfinden. Mehrere Vereine stehen in den Startlöchern, welche die nächste Generationen-Expo ausrichten wollen, und feilen an Konzepten. Überzeugende Vorschläge sind Voraussetzung für eine finanzielle Zuwendung des Bundes.