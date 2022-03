Kanton will letzte Massnahmen aufheben – Bern läutet das Ende der Pandemie ein Weniger Tests, kaum Impfzentren und kein Contact-Tracing: Der Kanton geht zum Courant normal über – im Spital ist man noch nicht so weit. Carlo Senn Alexandra Elia

Test-Drive-in in Bern-Wankdorf: Ein solcher Anblick dürfte in Zukunft seltener werden, der Kanton schliesst einen Grossteil der Testeinrichtungen. Foto: Adrian Moser

Der bernische Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) erklärte die Corona-Pandemie am Freitag vor den Medien für weitgehend beendet: So schafft er das Contact-Tracing grösstenteils ab, es gibt kaum mehr öffentliche Test- und Impfkapazitäten, und auch die Maske soll bald nirgends mehr nötig sein. Wir haben die wichtigsten Änderungen zusammengefasst und bei den Spitälern nachgefragt, ob die Situation wirklich so entspannt sei.

Kantonsärztin: «Die Hälfte der Berner Bevölkerung hat sich mit Corona infiziert»