Der SCB deklassiert Langnau – Bern lädt zur Gala – und Langnau will keine Geschenke Der SC Bern kommt gegen die SCL Tigers zum ersten Saisonsieg. Dieser fällt mit 8:1 zu hoch aus. Das braucht die Stadtberner aber nicht zu kümmern. Reto Kirchhofer

Jubel und Erleichterung beim SCB und bei Vincent Praplan nach dem ersten Saisonsieg. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Der Bogen der Unzufriedenheit war gespannt, der Pfeil der Kritik bereit zum Abschuss. Doch jetzt, nach dem 8:1-Erfolg im Derby gegen die SCL Tigers, hat sich die Lage im und vor allem um den SC Bern fürs Erste entspannt. Selbst wenn die Startbilanz von vier Niederlagen aus fünf Partien noch immer vollends ungenügend ist.

Aber eben: Der erste Saisonsieg ist für die Stadtberner Tatsache. Und sie luden gegen Ende gar zur Gala. Ob dieser Umstand die Fesseln der Verkrampfung nachhaltig lockert, wird sich am Dienstag weisen, wenn der SCB den punktelosen Aufsteiger Ajoie empfängt.

Die 3 Infos einblenden Joshua Fahrni

Letztes Jahr der erste Assist, nun das erste Tor für den 18-Jährigen in der National League: Fahrni veredelt in der 28. Minute eine prächtige Berner Kombination zum 3:1. Dominik Kahun

Noch eine Torpremiere gefällig? Seinen letzten Treffer erzielte Kahun am 12. Mai für Edmonton in Montreal. Es war das Siegtor zum 4:3 in der Verlängerung auf Pass von Leon Draisaitl. Nun spielt der Deutsche in Bern, trifft erstmals – und das gleich doppelt. Sebastian Schilt

Der Verteidiger wird in Unterzahl von Dustin Jeffrey an der Wade getroffen und nutzt den Schlag zu einer theatralischen Einlage. Ein Ausschluss für beide wäre angemessen gewesen. Immerhin: Schilt entfacht mit der Aktion auf der Tribüne die Emotionen.

Gegen die Tigers begannen die Berner wie in den Partien zuvor: fehlerhaft, ohne Absicherung nach hinten. Sie liessen bereits in der Startminute zwei 2-gegen-1-Situationen des Gegners zu. Langnau nahm die Offerte nicht an, kassierte prompt nach vier Minuten die Quittung, als Cory Conacher im Fallen reüssierte. Der Kanadier sollte später auch für den Schlusspunkt besorgt sein. Er hat bereits fünf Saisontore auf seinem Konto.

Zum ersten Mal in dieser Spielzeit lag der SCB also in Führung. Was kurzfristig aber keinen positiven Effekt aufs Spiel des Heimteams hatte. Langnau schien leichte Vorteile zu haben, glich in Überzahl durch Flavio Schmutz aus, blieb aber konsequent im Abweisen von Geschenken. Das je nach Optik beste oder schlechteste Beispiel hierfür: Joel Salzgeber scheiterte nach einem Fehlpass Mika Henauers völlig unbedrängt im Slot an Philip Wüthrich. Besser machte es auf der Gegenseite kurz vor Ende des Startdrittels Vincent Praplan.

Tikitaka on Ice

Je länger die Begegnung dauerte, desto mehr klappte im Spiel des SCB. Die Kombination des Abends dauerte sechs Sekunden, führte über Ramon Untersander, Joshua Fahrni, Jeremi Gerber und Kaspars Daugavins zurück zu Fahrni – 3:1. Ein derartiges Tikitaka on Ice hat es in der Postfinance-Arena schon lange nicht mehr gegeben.

Trainer Johan Lundskog liess erstmals mit drei ausländischen Centern spielen, was der Breite der Equipe offensichtlich dienlich war und ist. Der Lette Daugavins – er hat seit dem Olympia-Qualifikationsturnier mit einer leichten Verletzung zu kämpfen – kam ebenso zu seinem ersten Treffer für Bern wie der Deutsche Dominik Kahun. Letzterer gefällt in Bern nicht erst seit gestern. Gegen die Tigers haben nun weitere mutmassliche Führungsspieler ihr Niveau gesteigert. Trotzdem fiel der 8:1-Erfolg um einiges zu hoch aus – was den SCB natürlich überhaupt nicht zu kümmern braucht.

Das Telegramm Infos einblenden SC Bern - SCL Tigers 8:1 (2:1, 3:0, 3:0) Tore: 4. Conacher (Scherwey) 1:0. 11. Schmutz (Grossniklaus, Berger/PP) 1:1. 20. (19:35) Praplan (Andersson) 2:1. 28. Fahrni (Daugavins, J. Gerber) 3:1. 39. Kahun (Andersson, Scherwey) 4:1. 40. (39:21) Kahun (Praplan, Henauer) 5:1. 43. Daugavins (Jeffrey, Conacher) 6:1. 58. (57:05) Bader (Berger, Sciaroni) 7:1. 58. (57:56) Conacher (Scherwey, C. Gerber) 8:1. Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Bern, 3-mal 2 Minuten gegen Langnau. Bemerkungen: Bern ohne Blum, Rüfenacht (verletzt), Hänggi und Kast (überzählig). Langnau ohne Elsener, Schweri, Weibel (verletzt).

