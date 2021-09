Bundesgericht zu Corona-Massnahmen – Bern kriegt Rüffel wegen Demo-Beschränkung auf 15 Personen Lausanne musste in zwei Fällen entscheiden. Die Demo-Beschränkung in Uri auf 300 Personen war demnach rechtens, jene in Bern nicht.

Was ist wichtiger in einer Pandemie, der Schutz der Gesundheit aller, oder das Recht, demonstrieren zu dürfen? Es kommt darauf an, hat das Bundesgericht heute entschieden. Es schützt die Beschwerde gegen den Kanton Bern, weist jene gegen den Kanton Uri jedoch ab.

Zwei ganz verschiedenen Lager hatten gegen die Einschränkungen des Demonstrationsverbotes in der Corona-Pandemie geklagt: Linke Parteien aus dem Kanton Bern, sowie ein Mitglied des Massnahmen-kritischen «Aktionsbündnisses Urkantone».

Erstere waren an die Gerichte gelangt, weil die Berner Kantonsregierung im November des letzten Jahres beschlossen hatte, die 15-Personen-Grenze für Treffen unter freiem Himmel auf Demonstrationen auszuweiten. Die Polizei löste in der Folge einen Sitzstreik der Klimajugend auf dem Bundesplatz auf.

Im April dieses Jahres wollte das Aktionsbündnis Urkantone dann in Altdorf eine Demonstration gegen die Coronamassnahmen organisieren. 10'000 Menschen wurden erwartet, der Kanton Uri verweigerte die Bewilligung. Einen Tag später beschloss er, dass künftig nur noch Demonstrationen mit maximal 300 Personen erlaubt seien. Eine Regelung, die erst vor wenigen Wochen wieder aufgehoben wurde.

Beschränkung auf 15 Personen ist ein Kundgebungsverbot

Eine Mehrheit der Richter teilt die Einschätzung der Berner Beschwerdeführerin Simone Machado (Grüne), dass eine Beschränkung auf 15 Personen faktisch einem Kundgebungsverbot gleichkommt und die Appellwirkung verunmöglicht. Es dürfe zwar eine Beschränkung geben, aber diese dürfe nicht derart tief sein. Auf eine genaue Anzahl wollte sich das Gericht aber nicht festlegen.

Im Fall von Uri jedoch lag die maximale Teilnehmerzahl bei 300 Personen, also deutlich höher als im Fall von Bern, und der Kanton präsentierte nach Ansicht einer Mehrheit der Bundesrichter nachvollziehbare medizinische Argumente, warum er eine Obergrenze setzt.

Demonstrationsrecht nicht aushebeln Entsprechende Einschränkungen gingen aber viel zu weit, hatten die Kritiker aus beiden Lagern moniert. In einer Demokratie sei das Recht zu demonstrieren zentral. Es dürfe nicht ausgehebelt werden. Die Kantonsregierungen von Uri wie auch von Bern verteidigten ihr Vorgehen mit der Pandemie: Überlastete Spitäler könnten nur mit Personenbeschränkungen verhindert werden. Die Gesundheit der Bevölkerung stehe über dem Recht zu demonstrieren. (red)

red/Philippe Reichen

