Prämien-Rangliste – Bern kann noch Plätze gutmachen Trotz leichter Erhöhung bleibt im Kanton Bern ein Schock bei den Krankenkassenprämien aus – auch wegen Corona. Laut Experten hätte das Ergebnis gar noch erfreulicher sein können. Brigitte Walser

Vor Ostern – mitten in der Krise – war es ruhig in den Spitälern. Das spüren die Krankenkassen bei den Abrechnungen. Foto: Adrian Moser

Ausgerechnet beim zehnten Mal hat es nicht mehr geklappt. Neunmal in Folge ist die mittlere Prämie für Erwachsene im Kanton Bern weniger stark angestiegen als im Schweizer Schnitt – jetzt ist es wieder anders. Im Kanton Bern steigt die mittlere Erwachsenenprämie um 0,9 Prozent – im schweizweiten Schnitt sind es nur 0,4 Prozent. Über alle Altersklassen beträgt die Erhöhung 0,8 Prozent, schweizweit sind es 0,5 Prozent. An der Rangliste ändert sich im Vergleich zum Vorjahr jedoch nichts: Nach wie vor haben sieben Kantone eine höhere mittlere Erwachsenenprämie. In Bern liegt sie 2021 bei 385 Franken pro Monat, der schweizweite Schnitt beträgt 375 Franken. Bei den jungen Erwachsenen ist die Prämie mit 257 Franken gar tiefer als der Schweizer Schnitt (266). Bei den Kindern befindet sie sich mit 100 Franken ziemlich genau im Schweizer Schnitt.