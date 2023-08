Mundartmusiker der ersten Stunde – «Bern ist mitten unter der Käseglocke» Er hätte neben Polo Hofer auf der Erfolgswelle der Mundartszene in den 80ern reiten können. Dänu Extrem aber entschied sich, abseits des Rampenlichts zu bleiben. Martina Hunziker

Er war lieber «ein kleiner Fisch im grossen Meer» und verzichtete auf die Erfolgswelle der frühen Berner Mundartmusik: Dänu Extrem. Foto: Beat Mathys

Dänu Extrem sitzt in einem Café in der Berner Münstergasse und blickt die Häuserzeilen entlang. «Dort war damals das Tonstudio Sinus, eingemietet in einem Gewölbekeller», sagt er, und deutet die Gasse aufwärts in Richtung Hotelgasse. «Und drüben auf der Pläfe haben wir unsere Platte dann getauft», fährt er mit einem Kopfnicken in die andere Richtung fort.

Das war vor 40 Jahren. Der Mann, der hier erzählt, heisst mit bürgerlichem Namen Daniel Rohrer, ist Vater von vier Kindern und lebt in Basel, wo er sein eigenes Tonstudio betreibt. 1983 hat er als Dänu Extrem mit dem Trio «Ex-Trem Normal» seine erste Platte «Welcome in Schwitzerländ» veröffentlicht. Und er hat damit die zu dieser Zeit gerade aufblühende Berner Mundartszene ziemlich aufgemischt.

Polo Hofers «Pfadilager-Musik»

Da waren Polo Hofer und Rumpelstilz, die mit ihren frühen Hits «Kiosk» oder «Teddybär» als Wegbereiter des Schweizer Mundartrock gelten. Oder Span (genauer gesagt: Grünspan, wie sie anfänglich hiessen), die 1974 mit dem «Bärner Rock» ihre ersten musikalischen Schritte machten. Durchwegs süffiger Rock mit eingängigen Melodien, erzählerischen und aus dem Leben gegriffenen Mundarttexten, tanzbar und mitsingfähig.

«In Bern war der Groove damals sehr besonders. Aber zur Pfadilager-Musik von Polo Hofer gab es schlicht keine Alternative. Da dünkte mich, muss man etwas machen», sagt Dänu Extrem. Also schrieb er seine eigenen paar Songs, ging aufs Geratewohl hin ins besagte Sinus-Studio in der Münstergasse und nahm seine erste Platte auf. Der titelgebende Song «Welcome in Schwitzerländ» war eine punkig-freche Antwort auf die eher soften, heimatverherrlichenden und massentauglichen Lieder seiner Kollegen: «D Bundesrät hei dicki Büüch / dicki Büüch voll Chocolat / dicki Büüch voll Chäs / U d Banke die hei z viel Gäut / investiert in Chocolat / investiert im Chäs», singt Dänu Extrem zu elektronisch-minimalistischer, fast improvisiert wirkender Musik, dazwischen immer mal wieder ein verzerrtes Schwyzerörgeli-Echo und Fragmente eines Jutzes.

Mit seinen Texten kommentierte Dänu Extrem das Geschehen bissig, sang schon damals gegen die Allmacht der Computertechnologie, Videoüberwachung im öffentlichen Raum oder banale Fernsehunterhaltung an. An der Plattentaufe auf der Pläfe war die ganze Szene versammelt, Polo Hofer sagte gar ein paar Worte für jenen aufmüpfigen Kollegen, der ihn für seine Weichspüler-Heimatmusik kritisierte. Dänu Extrem eckte an, fand aber ein dankbares Publikum, spielte bald ausverkaufte Konzerte. Das hätte der Anfang einer erfolgreichen Zeit in der Schweizer Mundartszene sein können. Dänu Extrem aber verschwand von der Bildfläche. An seine Stelle traten andere – ab 1984 Züri West, 1989 Stiller Has, 1990 Patent Ochsner.

Die Weite der USA

«Polo Hofer hat einmal gesagt, er sei gern ein grosser Fisch im kleinen Teich. Mir aber war es lieber, ein kleiner Fisch im grossen Meer zu sein», sagt Dänu. Der Mainstream habe ihn nie interessiert, weil das bedeutet hätte, mehr vom Gleichen machen zu müssen. «Viele Bands klingen in allen Songs gleich. Ich wollte mich aber nicht festlegen. Ich wollte meinen Stil dem jeweiligen Song anpassen.»

Bald wurde ihm die Schweiz zu eng. Dänu lebte zeitweise in Dänemark und in den USA, erfand sich musikalisch mit der Platte «Changes» neu auf Englisch, tourte mit der Walliserin Eliane Amherd alias Swiss Miss durch Arizona, Nevada und Kalifornien. Der Südwesten der USA hätte es ihm angetan, erzählt Dänu: «Diese Weite hat mich fasziniert – der Himmel ist hoch, man sieht Wolken und den Regen kommen, steht aber noch lange in der Sonne.» Geblieben ist er dennoch nicht – «vielleicht weil ich ein Weichei war», meint er. Er liess sich in Basel nieder, gründete sein Tonstudio und nahm die Arbeit als freischaffender Tontechniker auf, von der er bis heute lebt. Zurück nach Bern, das hätte er hingegen nicht gewollt: «Bern ist mitten unter der Käseglocke. Von Basel aus kann ich immerhin zu Fuss nach Europa.»

«Ich werde weiterhin Widerstand leisten.» Dänu Extrem

Als Dänu Extrem blieb er lange Zeit stumm. Weil in der Mundartmusik vieles los gewesen sei, sagt er, darunter sogar einiges, das er gar nicht so schlecht fand. 2017 aber überkam es ihn, er hatte den Drang, mal wieder einen musikalischen Kommentar abzugeben. Also veröffentlichte er die CD «Äxtra nomal». Dänu singt darauf reggaeesk von Deppen-Apps, über das Bünzlitum in einem Lounge-Latin-Verschnitt. Er nimmt das willenlose Handyvolk hoch («s isch ds glyche Bild, ringsetum Schnösel mit Vollbart u Tussies mit Lockehaar / schtrychle ganz sanft ihres Telefon oder ihres iPad uf de Chnöi») und lässt das klingen wie eine Mischung von Country und Pop. Ganz nach seinem frühen Motto, sich musikalisch frei zu bewegen.

Es dauerte nicht lange bis zu seiner nächsten Veröffentlichung, die EP «Eifach so» erschien 2020 mit fünf neuen Songs. Dann kam die Pandemie. Still wurde es um Dänu nicht, er traf sich mit Freunden zu Jamsessions, die schliesslich sein jüngstes Comeback begründen sollten: die Aufnahme «Jam Live» von «Dänu Extrem and the Chemtrails».

Musikalisch klingt das nicht mehr so aufmüpfig wie die früheren Platten – im Gegenteil: Die teils bluesigen, teils rockigen Nummern sind verdächtig nah an dem, was er ursprünglich so dezidiert verhöhnte. Ist das Altersmilde? Oder ist die Luft draussen? «Abschreiben kann man Dänu Extrem noch nicht. Ich werde weiterhin Widerstand leisten. Mit meiner Musik, mit meinen Texten, in der Hoffnung, dass es den einen oder die andere zum Nachdenken anregt.» Obwohl er gesteht, dass sich sein Verständnis von «Extrem» im Lauf der Zeit bedeutend verändert hat: «Vor 40 Jahren war ich vielleicht extrem. Aber in der verrückten Welt, in der wir heute leben, bin ich vielleicht einer der wenigen, der noch halbwegs normal geblieben ist.»



