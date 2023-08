Das Wundern von Bern – Bern ist keine Hauptstadt mehr In seiner grossen 1.-August-Sendung hat das Schweizer Fernsehen die Stadt Bern besucht. Dabei wurde allerlei Anlass zum Stirnrunzeln geboten. Ane Hebeisen

Nicht so begeistert: Das Uhrwerk des Zytgloggenturms sorgte für leise Enttäuschung. Foto: SRF / Severin Nowacki

Haben Sie das auch gesehen? Das Schweizer Fernsehen hat den 1. August zum Anlass genommen, dem feiernden Land einen eineinhalbstündigen Werbefilm über die Stadt Bern zu unterbreiten. Und dieser bot doch einigen Stoff zum Staunen.

In einer Mischung aus «Schweiz aktuell» im XL-Format (wir begleiten einen Beamten in die Kanalisation) und einem Reklamewerk von Bern Tourismus (Sven Epiney: «Bern hat so viel zu bieten, eine Reise hierher lohnt sich auf jeden Fall») wurde unsere Schweizer Hauptstadt abgefeiert, als wolle man televisionär ein Feuerwerk simulieren.

Bemerkenswert an dieser Bern-Sendung war, dass sie ohne einen Singbeitrag von Francine Jordi oder eine Befragung von Büne Huber auskam.

Wobei die Sache mit der Hauptstadt ja schon so eine Sache ist: Der auffallend volksnah auftretende Stadtpräsident Alec von Graffenried dürfte mit der Bemerkung, dass die Schweiz eigentlich gar keine Hauptstadt habe, bestimmt für etwelche Verstimmung in der weltweiten Quiz-Szene gesorgt haben. Dort hatte man die Schweizer Capital-Frage stets mit einem «Bern und eben nicht Zürich oder Genf» beantwortet, begleitet von einem leicht unsympathischen Schlaumeier-Augenaufschlag.

Das Wundern von Bern Die Autorinnen und Autoren staunen in der Kolumne «Das Wundern von Bern» jede Woche über aktuelle Phänomene.

Ein wahrer Quizfuchs wäre laut Stapi nun also einer, der bei der «Wer wird Millionär?»-Frage «Was ist die Hauptstadt der Schweiz?» keine der Lösungsmöglichkeiten «Bern», «St. Moritz», «Zürich» oder «Wallisellen» eingeben, sondern den Quizmaster mit kapriziöser Selbstsicherheit belehren würde, dass die Schweiz gar keine Hauptstadt, sondern bloss eine Bundesstadt habe.

Doch bemerkenswert an dieser Bern-Sendung war nicht nur diese Wissensauffrischung. Bemerkenswert war auch, dass sie ohne einen Singbeitrag von Francine Jordi oder eine Befragung von Büne Huber auskam. Stattdessen wurde im Obergeschoss des Progr in einer fast schon unheimlich-lustbetont anmutenden Runde Tango getanzt, es wurde ein Taubenschlag besucht, und es wurde gezeigt, wie sich der Leiter der Nationalbibliothek wohl täglich verzückt-händereibend an den Objekten seiner Institution berauscht – wie zum Beispiel am Sonnenhut von Hermann Hesse.

Ein bisschen unheimlich: Tango im Progr. Quelle: SRF

So kurz der Auftritt des Berner Stadtpräsidenten war, so nachhaltig war dessen Wirkung. So sorgte der Stapi nicht nur fürs Auffrischen von Quiz-Wissen, sondern auch für Freude und Stirnrunzeln. Da war einmal dieses Wunder-Bonmot, das in der Zitaten-Jahreshitparade 2023 bestimmt einen Spitzenplatz belegen dürfte: «Abtauchen, Kiesel in den Ohren, dann ist die Welt für mich wieder in Ordnung.»(Fairerweise muss dazu angemerkt werden, dass der Stapi dabei seiner Begeisterung für das Aareschwimmen Ausdruck verleihen wollte.)

Das zweite Zitat ist uns aufgefallen, weil es schlicht falsch ist: «Wenn wir in der Nacht aufwachen und an Bern denken, dann denken wir an die Altstadt, und zwar alle Bernerinnen und Berner.» Wahr ist, dass wir selten an Bern denken, wenn wir mitten in der Nacht aufwachen. Und wenn wir das tun, dann denken wir eher an die hiesige Steuerbehörde oder an fasnächtliche Lärmemissionen.

Sehr volksnah: Der Stadtpräsident Alec von Graffenried lädt zum Essen und zum Aareschwimmen. Quelle: SRF

Das dritte bemerkenswerte Zitat ging folgendermassen: «Dass wir so offen sind, dass alle mit allen können, das ist das, was Bern ausmacht.» Diese Aussage steht leider im diametralen Widerspruch zu dem, was von Personen berichtet wird, die sich – von ausserhalb kommend – in Bern niederlassen. Da hält man gar nicht so viel von der bernischen Selbstwahrnehmung als besonders gesellige Gesellen. Nirgendwo treffe man auf verschlossenere Zirkel, nirgendwo sei es schwerer, einen Freundeskreis aufzubauen, es sei denn, man tue sich mit anderen – auch binnenschweizerisch – Eingewanderten zusammen.

Kleiner Tipp an die dergestalt geschmähten Berner Ureinwohnerinnen und Ureinwohner: «Abtauchen, Kiesel in die Ohren, dann ist die Welt wieder in Ordnung.» Bern ist prima. Und damit basta.

