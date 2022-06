Das letzte Konzert auf dem Bundesplatz gebührte «Oesch's die Dritten». Foto: Marcel Bieri 1 / 1

Auf jedem Platz der Berner Innenstadt stand eine Bühne und darauf eine Band mit Lokalkolorit. In jeder Gasse wurden von den ansässigen Gastrobetrieben die Berner Braukunst und die regionale Kulinarik zelebriert. Und überall war es voll. Das Stadtfest wurde vom Publikumsaufmarsch her ein veritabler Erfolg, allen Unkenrufen im Vorfeld zum Trotz. Laut den Organisatoren sollen rund 200’000 Menschen an den drei Tagen das Fest besucht haben.