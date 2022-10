Elternbriefe kommen zurück – Bern hat Whatsapp von den Schulen verbannt Weil Whatsapp nicht datenschutzkonform ist, kommunizieren Berner Schulen über eine Vielzahl von Kanälen. Das ist unbefriedigend. Naomi Jones

Die Kommunikation mit der Schule sei «umständlich», klagt eine Mutter gegenüber der Redaktion. «Erst recht mit mehreren Kindern, die nicht alle an dieselbe Schule gehen.» Das Problem: Während die Mutter das kranke Kind bei der einen Lehrperson unkompliziert via SMS oder Telefonbeantworter abmelden kann, verlangt die andere Nachrichten über einen alternativen Messengerdienst.

So etwa die Schule Spitalacker. Dort sollen die Eltern nur noch über die Nachrichtenapp Mattermost oder E-Mail mit den Lehrerinnen und Lehrern ihrer Kinder kommunizieren, wie eine Lehrperson der Mutter mitgeteilt hat. Der Schulleiter des Standortes Breitenrain-Lorraine, Marcel Sahli, bestätigt das auf Anfrage.

Die Schulen in seinem Schulkreis halten sich somit an die Empfehlungen des städtischen Schulamtes und verwenden die datenschutzkonforme App statt Whatsapp. Die Empfehlungen wurden kürzlich aktualisiert und besagen, dass die Schulen den verbreiteten amerikanischen Messengerdienst Whatsapp nicht mehr nutzen sollen. Dieser hatte sich etwa im ersten Lockdown als äusserst praktisch erwiesen.

Doch letztes Jahr hatte die Datenschützerin der Stadt Bern die Verwendung von Whatsapp etwa als Klassenchat kritisiert. Die App sauge Adressdaten und Telefonverzeichnisse der Nutzenden ab und schicke sie in die USA an den Mutterkonzern Meta Platforms von Facebook-Erfinder Mark Zuckerberg. Die Datenschützerin kam zum Schluss, dass sich Whatsapp an Schulen nicht datenschutzkonform nutzen lasse, und intervenierte beim Schulamt.

Viele verschiedene Kanäle

In den Berner Schulen hat das zu einem Potpourri an Kommunikationskanälen geführt, wie eine kurze Umfrage bei verschiedenen Schulleitungen zeigt. Während die Schulen im Schulkreis Breitenrain-Lorraine wie erwähnt auf den von der Stadt empfohlenen alternativen Kurznachrichtendienst setzen, kommunizieren die meisten Schulen des Kreises Länggasse-Felsenau mit E-Mail und Signal – ein anderer alternativer Kurznachrichtendienst.

Die Schule Rossfeld arbeitet laut Schulleiter Lukas Beer mit der eigens für Schulen geschaffenen Software Escola. «Weil die Berner Schulsoftware nicht richtig funktioniert hat, haben die Schulen begonnen, sich selbst zu organisieren», erklärt er die Vielfalt der Kommunikationskanäle. Um sich von Microsoft zu lösen, wollte die Stadt Bern auf der Basis von Open Source eine eigene Software für ihre Schulen entwickeln. Doch diese funktionierte nicht wie erhofft.

So sind denn im Schulkreis Bethlehem der gute alte Elternbrief und eine Combox zum Abmelden von kranken Kindern die «sichersten Kommunikationskanäle», wie der Schulleiter Lukas Wiedmer Etienne sagt. Nicht alle Eltern hätten E-Mail und Handys auf dem neuesten Stand, wie es für die Mattermost-App notwendig wäre. Die empfohlene App werde deshalb erst an einigen Klassen versuchsweise eingesetzt. Im Mattenhof und Weissenbühl dürfen die Lehrkräfte selbst entscheiden, welche Kanäle sie nutzen, solange es nicht Whatsapp ist.

App ist zu kompliziert

Etliche Eltern sind darüber alles andere als glücklich. Whatsapp ist kostenlos, sehr einfach anzuwenden und deshalb auch weitverbreitet. «Entweder muss ich jedes Mal den Computer hochfahren, um eine Mail zu schreiben, oder ich muss mich endlich mit dem komplizierten Mattermost auseinandersetzen», sagt die Mutter aus dem Breitenrain. Die App sei tatsächlich nicht selbsterklärend, bestätigt eine andere Mutter, die sich selbst als technikaffin einschätzt.

Der IT-Spezialist und Vater Jan Holler mag aber nicht pauschal über ein Kommunikationschaos an den Schulen schimpfen. Er ist Co-Präsident des kantonalen Vereins Schule und Elternhaus und kennt sowohl die Tücken der alternativen Apps als auch die datenschützerischen Vorbehalte gegenüber Whatsapp. «Die analoge Kommunikation via Briefe, die von den Kindern hin- und hertransportiert werden, ist aber auch aufwendig», sagt er. Trotzdem würde er eine einheitliche technische Lösung sowohl für die betroffenen Eltern als auch für die Lehrpersonen begrüssen. «Sie sollte so einfach wie Whatsapp sein, aber sicherer.»

Auch auf dem städtischen Schulamt ist man mit dem empfohlenen Messengerdienst Mattermost nicht mehr völlig glücklich. Weil die Accounts von Kindern und Eltern durch die Schule von Hand erstellt werden müssten, sei die App sehr «ressourcenintensiv», sagt die Schulamtsleiterin Luzia Annen. Deshalb würden bis zum Ende des aktuellen Schuljahres Alternativen geprüft.

