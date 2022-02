Glosse über Wahlplakat der Linken – Bern – ein Mafiakanton? SP und Grüne wollen die Macht im Regierungsrat zurückerobern. Dafür greifen sie zum Dark Mode und landen im Brooklyn der 50er-Jahre. Meinung Benjamin Lauener

Cool und undurchschaubar: Die kompetenten Vier stellen sich zur Wahl. Foto: zvg/Die kompetenten Vier

Eine schmutzige Strasse und der angehende Mafioso Henry Hill mit diesem Satz aus dem Off: «Für mich hatte es wesentlich mehr Anreiz, Gangster zu sein als Präsident der Vereinigten Staaten» – so beginnt der Trailer des Films «GoodFellas». Der Mafiastreifen von 1990 mit Robert De Niro und Ray Liotta erzählt die Geschichte von Mafioso Henry Hill, der ab den 50er-Jahren in Brooklyn, New York, sein Unwesen trieb. Viel Blut wird vergossen, Intrigen geschmiedet, Leichen verbuddelt.