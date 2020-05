Frau Angst, Bern Welcome hat das Marketing gestoppt, ein Teil der Mitarbeitenden macht Kurzarbeit. Sie haben sich den Start in Ihren neuen Job wohl anders vorgestellt?

Ja, klar. Aber an der Pandemie-Situation kann ich nichts ändern. In meinem Büro hängt ein Spruch: «Es ist so, wie es ist. Es wird aber, was ich draus mache.»