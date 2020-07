Corona-Contact-Tracing – Bern bereitet sich intensiv auf zweite Welle vor Im Kanton Bern klappt das Contact-Tracing laut der Gesundheitsdirektion momentan gut. Bei einer Zunahme der Fallzahlen könnte sich dies aber rasch ändern. Sven Niederhäuser

Das Büro für Contact-Tracing in Zürich kommt bereits an seine Grenzen. Wie sieht es in Bern aus? Foto: Urs Jaudas

Die Zahlen der Neuinfektionen steigen, und einige Kantone sind mit dem Contact-Tracing, also mit dem Aufspüren der Kontaktpersonen von Corona-Infizierten, bereits überbelastet. In Zürich etwa hatten die 25 Contact-Tracer bei 57 Neuansteckungen am Donnerstag Mühe, die Kontakte ausfindig zu machen, wie der «Tagesanzeiger» berichtete. In Bern nehmen die Ansteckungen ebenfalls wieder zu, wenn auch mit 4 gemeldeten Infizierten am Freitag noch moderat. «Da es nicht so viele tägliche Fälle gibt», seien die 15 Angestellten im Contact-Tracing-Center ausreichend, sagt der Sprecher der kantonalen Gesundheitsdirektion, Gundekar Giebel.