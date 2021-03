Unruhe am Tag vor der Entscheidung

Die Aufregung war gross: Gestern Samstag berichtete die Zeitung «Blick» über ein Schreiben des Kantons Bern an das Bundesamt für Justiz. In diesem liste der Kanton rund hundert Personen auf, «bei denen es klare Anzeichen dafür gibt, dass sie sich nur in Moutier registriert haben, um die Abstimmung zu beeinflussen». So ist es im Artikel formuliert.

Gegenüber dem «Bund» bestätigte Christian Kräuchi, Sprecher der bernischen Kantonsregierung, am Samstagmorgen die Existenz dieses Briefes. Am Nachmittag lieferte der Kanton dann weitere Ausführungen, wie Sie hier nachlesen können. Zu inhaltlichen Details des Schreibens äusserte sich der Kanton nicht.

Die Angelegenheit ist brisant. Die erste Abstimmung 2017 wurde für ungültig erklärt, weil es Unregelmässigkeiten gegeben hatte. Unter anderem gab es den Vorwurfs des Abstimmungstourismus, in einzelnen Fällen kam es nachweislich zu Wahlbetrug.

Für die heutige Abstimmung wurden gezielte Vorkehrungen getroffen, dass sich das Szenario von 2017 nicht wiederholt. Unter anderem kontrollierte der Kanton Bern gemeinsam mit den Gemeindebehörden von Moutier wiederholt das Stimmregister.