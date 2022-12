WWF und VCS befragen Gemeinden – Bern an der Spitze, Langenthal und Bolligen haben Nachholbedarf Der WWF und der VCS stellen nach einer Befragung fest, dass die Gemeinden viel für die Umwelt getan haben. Dennoch fordern die Organisationen mehr Engagement.

Der Ausbau der Solarenergie hat in den Berner Gemeinden laut WWF und VCS grosses Potenzial. (Symbolbild) Foto: Keystone

Die grossen Berner Gemeinden haben ihr Engagement für die Umwelt in den letzten Jahren gesteigert, doch bleibt noch viel zu tun. Zu diesem Schluss kommen der WWF Bern und der VCS Sektion Bern in ihrem am Dienstag publizierten Umwelt-Gemeinderating 2022.

Zum vierten Mal nach 2009, 2013 und 2017 untersuchten sie den Leistungsausweis der energierelevanten Gemeinden im Kanton Bern. 35 Gemeinden wurden angefragt, 16 nahmen an der schriftlichen Befragung teil.

Fazit: Die Stadt Bern liegt zum vierten Mal an der Spitze. Die grössten Aufsteiger sind Muri bei Bern und Ostermundigen. Zu den Verlierern gehören Biel und Burgdorf.

Die Gemeinden wurden zu den Themen Mobilität, Energie, Natur und Landschaftsschutz sowie Biodiversität befragt. Die Resultate zeigen laut WWF und VCS auf, ob eine Gemeinde den öffentlichen Verkehr fördert, ob sie erneuerbaren Strom produziert oder Grünflächen naturnah bewirtschaftet.

Generell haben die Gemeinden ihre Umweltaktivitäten verstärkt, wie aus dem Bericht hervorgeht. Im Durchschnitt erreichten sie 72 Prozent der möglichen Punkte.

Die Stadt Bern bringt es als Spitzenreiterin auf 85 Prozent, gefolgt von Muri (84), Münsingen (78) und Thun (77 Prozent). Am Schluss der Rangliste liegen Zollikofen mit 65, Langenthal mit 58 und Bolligen mit 48 Prozent.

Generell bauen zwar viele Gemeinden die Infrastruktur für die E-Mobilität aus. Die Umstellung erfolgt für WWF und VCS aber zu zögerlich. Grosses Potenzial habe zudem der Ausbau der Sonnenenergie.

Trotz der positiven Trends sei heute keine einzige Berner Gemeinde auf Netto-Null-Kurs, stellen die beiden Organisationen fest. «Auch auf Gemeindeebene müssen wir die Klimakrise und die Biodiversitätskrise endlich ernst nehmen und Massnahmen umsetzen, nicht nur davon sprechen», erklärte WWF-Projektleiter Jörg Rüetschi.

