Analyse zu Wahlen in Köniz – Berlingers Wiederwahl ist kein Ja zu höheren Steuern Annemarie Berlinger (SP) bleibt Könizer Gemeindepräsidentin. Die Wiederwahl ist geschafft, aber der Turnaround bei den Finanzen noch lange nicht. Simon Wälti

Köniz ist die viertgrösste Gemeinde im Kanton Bern. Seit einer Steuersenkung im Jahr 2012 schreibt Köniz rote Zahlen. Foto: Franziska Rothenbühler

Viele in Köniz hatten sich das Datum 24. Oktober bereits rot in der Agenda markiert. Den Termin können sie nach der Wiederwahl von Annemarie Berlinger (SP) nun streichen, denn an diesem Tag hätte der zweite Wahlgang um das Gemeindepräsidium stattgefunden.

Berlinger ist beim Stimmvolk mit ihrer zurückhaltenden und sachlichen Art gut angekommen. Sie mache nicht viel Spektakel um sich selber, das passe offenbar zu Köniz, sagte sie. Die roten Zahlen haben ihr nicht geschadet. Obwohl sie als Gemeindepräsidentin für die Finanzen zuständig ist, wurde die prekäre Lage nicht ihr persönlich angekreidet. Hinzu kam der Bonus als Bisherige, das reichte für das absolute Mehr.