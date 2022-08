Prüft Anfangsverdacht wegen Volksverhetzung – Berliner Polizei ermittelt gegen Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas In einem Fachkommissariat des deutschen Landeskriminalamts (LKA) werde ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung bearbeitet, erklärte eine Sprecherin der Berliner Polizei nach Angaben der «Bild»-Zeitung.

1 / 2 Beim Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler hatte Abbas gesagt, Israel habe seit 1947 «50 Massaker, 50 Holocausts» an Palästinensern begangen. IMAGO/Jürgen Heinrich

Die Berliner Polizei ermittelt einem Bericht der «Bild»-Zeitung (Freitagsausgabe) zufolge gegen Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas wegen dessen Aussage bei einer Pressekonferenz im deutschen Bundeskanzleramt, Israel hätte seit 1947 «50 Holocausts» an Palästinensern begangen.

Das Auswärtige Amt geht nach «Bild»-Angaben indes davon aus, dass Abbas Immunität vor Strafverfolgung geniesse, weil er sich im Rahmen eines «offiziellen Besuchs» in Deutschland aufgehalten habe. Nach Einschätzung des von der Zeitung zitierten Strafrechtsprofessors Michael Kubiciel ist diese Einschätzung allerdings strittig. Immunität könne Abbas nur geniessen, wenn er «als Repräsentant eines anderen Staates» in Deutschland gewesen sei. Die Frage, «ob Palästina ein Staat ist oder nicht», habe in dieser Angelegenheit daher «ausschlaggebende Bedeutung».

Deutschland anerkennt Palästina nicht als Staat

Deutschland erkennt Palästina bisher nicht als Staat an, pflegt aber diplomatische Beziehungen zu den Palästinensergebieten.

Abbas hatte am Dienstag nach einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz im deutschen Kanzleramt vor Journalisten gesagt, Israel habe seit 1947 «50 Massaker, 50 Holocausts» an Palästinensern begangen. Scholz äusserte sich danach nicht mehr und schüttelte Abbas zum Abschied die Hand. Später verurteilte der Kanzler dann aber die Äusserungen des Palästinenserpräsidenten.

