Von Unterseen nach Berlin – Berlin erlebt sie als hartes, aber kreatives Pflaster Die 33-jährige Schauspielerin Anna Lienhardt wünscht Schweizern mehr Mut zum Aufbruch – und stört sich manchmal an der rauen «Berliner Schnauze». Rosanna Steppat

Schabernack mit Berliner Wahrzeichen: Die Berner Komikerin Anna Lienhardt.

Mit den deutsch-schweizerischen Beziehungen ist es so eine Sache. So ähnlich sich die Nachbarländer sprachlich sind, so unterschiedlich ist die Mentalität. Dies weiss die junge Berner Schauspielerin Anna Lienhardt. Doch ihre Mutter wusste das nicht. Lienhardt erinnert sich an deren letzten Besuch in Berlin, als sie schlichtend eingreifen musste, weil sich die Mutter von der schroffen Bedienung im Restaurant persönlich angegriffen fühlte. Viele Schweizer verstünden nicht, dass die deutsche Art nicht per se arrogant gemeint sei. «Hier verzichtet man einfach auf die Förmlichkeitstänzchen, die wir in der Schweiz pflegen. Und diese Trockenheit mutet für viele Schweizer schon aggressiv an», sagt Lienhardt und lacht.