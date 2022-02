Sexueller Missbrauch mit Minderjährigen – Berichte: Prinz Andrew soll im März in London unter Eid aussagen Nachdem der Sohn der Queen die Klage des mutmasslichen Missbrauchsopfers Virginia Giuffre erfolglos kippen wollte, sollen nun die Anwälte der Klägerin aus den USA nach London eingeflogen werden.

Noch ist nicht abzusehen, wie das juristisch für ihn endet, sein Ruf ist jedenfalls schon länger ruiniert: Prinz Andrew 2008 beim Besuch des WEF in Davos. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Im Missbrauchsskandal um Prinz Andrew soll der britische Royal Medienberichten zufolge im März in London unter Eid vernommen werden. Man habe einer solchen Befragung am 10. März zugestimmt, teilte eine dem 61 Jahre alten Prinzen nahestehende Quelle mit, auf die sich am Samstag sowohl der «Telegraph» als auch der Sender Sky News und die Nachrichtenagentur PA bezogen. Der zweitälteste Sohn der Queen muss sich in den USA einer Zivilklage wegen sexuellen Missbrauchs stellen. Andrew streitet alle Vorwürfe kategorisch ab.

Die Klägerin Virginia Giuffre gibt an, Opfer eines von dem mittlerweile gestorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein und seiner Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell aufgebauten Missbrauchsrings geworden zu sein. Nach eigenen Angaben wurde sie dabei zum mehrfachen Missbrauch an den Royal vermittelt.

Missbrauchsskandal um Epstein Missbrauchsprozess gegen Royal Prinz Andrews gescheiterter Abwehrversuch Abo Kommentar zu Prinz Andrew Die Marke Windsor ist schwer beschädigt Missbrauchsskandal um Epstein Prinz William sieht Onkel Andrew als «Bedrohung» für die Royals Die Anwälte von Giuffre sollen dafür aus den USA eingeflogen werden. Der Herzog von York, so Andrews offizieller Titel, solle an einem «neutralen» Ort in London befragt werden, berichtete der «Telegraph» unter Berufung auf seine Quellen. Der Zeitung zufolge soll diese Befragung rund zwei Tage dauern. Der Prinz hatte zuletzt angekündigt, er werde sich einem Geschworenenprozess stellen. In einem Dokument, das seine Anwälte vor Gericht in New York einreichten, werden die Vorwürfe, Andrew habe Giuffre als Minderjährige sexuelle Gewalt angetan, erneut zurückgewiesen und elf Gründe aufgelistet, warum die Zivilklage abgewiesen werden sollte. Ob es tatsächlich in den USA zum Prozess kommt oder ein aussergerichtlicher Vergleich erzielt wird, ist offen. Zuletzt ging auch die Queen, die an diesem Wochenende ihr 70-jähriges Thronjubiläum begeht, auf Distanz und entzog Andrew seine militärischen Dienstgrade. Der Prinz werde sich in dem US-Prozess als privater Bürger verteidigen und weiterhin keine öffentlichen royalen Aufgaben mehr übernehmen, teilte der Buckingham-Palast im Januar mit.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.