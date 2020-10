Wohl Terroranschlag bei Paris – Polizei: Mann nahe der französischen Hauptstadt enthauptet Der mutmassliche Täter soll von der Polizei erschossen worden sein. Gemäss den Behörden sind auch Anti-Terror-Einheiten aufgeboten worden.

Französische Behörden sind einem Grosseinsatz nahe der Hauptstadt. Foto: Christophe Petit Tesson (Keystone)

Nach der Enthauptung eines Mannes in der Nähe von Paris haben die Anti-Terror-Fahnder der französischen Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das bestätigte die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Der Mann wurde Berichten zufolge in der Nähe von Paris auf offener Strasse enthauptet. Der Vorfall soll sich in Conflans-Sainte-Honorine nordwestlich von Paris am späten Freitagnachmittag ereignet haben, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP. Der Attentäter sei von der Polizei erschossen worden, sagten die Insider am Freitag. Augenzeugen hätten berichtet, der Angreifer habe «Gott ist gross» auf Arabisch gerufen.

Die Polizei schrieb auf Twitter, dass dort aktuell ein Einsatz laufe und die Menschen den Bereich meiden sollten.

Der mutmassliche Angreifer soll in der nahe gelegenen Stadt Éragny-sur-Oise von der Polizei verletzt worden sein, so die Agentur weiter. Auch hier warnte die Polizei via Twitter, den Bereich zu meiden, ohne weitere Angaben zu machen. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.

