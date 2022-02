Umstrittene Rückkehrzentren – Bericht: Unterbringung von Familien ist «menschen­unwürdig» Die Antifolterkommission des Bundes kritisiert den Umgang des Kantons Bern mit abgewiesenen Asylsuchenden. Verbesserungen seien in allen Zentren notwendig. Andres Marti Carlo Senn

Laut Expertenbericht «keine kindergerechte Umgebung»: Das Rückkehrzentrum Biel-Bözingen für abgewiesene Asylsuchende. Foto: Raphael Moser

Nach Kritik an der Unterbringung abgewiesener Asylsuchender hat die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) die Berner Rückkehrzentren untersucht. Die Besuche der NKVF fanden zwischen Mai und August 2021 in den Rückkehrzentren in Aarwangen, Biel und Gampelen statt. Die Kommission fokussierte sich insbesondere auf die Lebensumstände von Kindern und deren Familien. Das sind ihre Kritikpunkte:

Menschen­unwürdige Unterbringung von Familien