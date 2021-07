Attentat in Amsterdam – Starreporter de Vries nach Mordanschlag gestorben Der niederländische Kriminal-Journalist Peter R. de Vries ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 64-Jährige war vergangene Woche auf offener Strasse in Amsterdam niedergeschossen worden.

Ist seinen Verletzungen erlegen: Der niederländische Reporter Peter R. de Vries wurde am 6. Juli in Amsterdam auf offener Strasse niedergeschossen. Foto: Marcel Van Hoorn (Keystone)

Der bekannte niederländische Investigativjournalist Peter R. de Vries ist nach dem Anschlag auf ihn gestorben. «Peter hat bis zuletzt gekämpft, aber er hat den Kampf verloren», erklärte seine Familie in einer vom Sender RTL am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung. Der 64-Jährige war vergangene Woche auf offener Strasse in Amsterdam niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden.

Ein 21-Jähriger aus Rotterdam und ein in den Niederlanden lebender 35-jähriger polnischer Staatsbürger waren nach der Tat festgenommen worden. Ein zunächst ebenfalls festgenommener dritter Mann wurde wieder freigelassen.

De Vries ist wegen seiner Rolle in hochkarätigen Kriminalfällen sowie als Sprecher von Kriminalitätsopfern bekannt. Medienberichten zufolge war er zuletzt Vertrauensperson des wichtigsten Kronzeugen in einem Prozess gegen den mutmasslichen Drogenboss Ridouan Taghi.

Nach früheren Angaben von de Vries stand er auf Taghis «Abschussliste». Der Drogenboss gilt als meistgesuchter Verbrecher der Niederlande, seine Organisation wird von Staatsanwälten als «gut geölte Tötungsmaschine» beschrieben. Der Angriff auf den Journalisten hatte über die Grenzen der Niederlande hinweg für Entsetzen gesorgt.

Blumen nach dem Anschlag im Zentrum von Amsterdam. Foto: Ramon Van Flymen (Keystone)

SDA/sep

Fehler gefunden?Jetzt melden.