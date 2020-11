Unfall im Glarnerland – Berggänger verunglückt tödlich bei Linthal Ein 46-jähriger Mann ist oberhalb von Linthal 150 Meter in die Tiefe gestürzt. Die Rega hat ihn regungslos entdeckt.

Auf de Weg zum Chamerstock ist der Unfall passiert. Foto: Screenshot googlemaps

Nach Angaben der Kantonspolizei Glarus war der Bergwanderer am Sonntag von Linthal in Richtung Charmerstock-Urnerboden unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen sei er beim Chamerstock, auf rund 2000 Metern über Meer, vom Wanderweg abgekommen und in die Tiefe gestürzt. Dabei zog er sich die tödlichen Verletzungen zu.

Nach dem Verunfallten wurde gesucht, weil er um die Mittagszeit nicht an einem Treffpunkt auf dem Urnerboden erschienen war. Entdeckt wurde er auf einem Flug der Rettungsflugwacht. Glarner Polizei und Staatsanwaltschaft untersuchen die Umstände des Unfalls.

SDA/fal