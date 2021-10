An der Jungfrau – Berggänger in Gletscherspalte gestürzt und verstorben Am Sonntagabend ist der Kantonspolizei Bern ein Berggänger in der Jungfrauregion als vermisst gemeldet worden. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Vom Jungfraujoch war der Bergsteiger Richtung Jungfrau (rechts) unterwegs, als er in eine Gletscherspalte stürzte. Foto: Bruno Petroni

Am Sonntagabend, 17. Oktober, wurde bei der Kantonspolizei Bern ein Berggänger als vermisst gemeldet. Demnach habe sich der Mann am Samstag, 16. Oktober, alleine auf eine Bergtour in die Jungfrauregion begeben und sei von dieser nicht mehr zurückgekehrt. Umgehend wurde eine Suchaktion eingeleitet. Dabei konnten im Rahmen eines Suchfluges am Montagnachmittag Spuren zu einer Gletscherspalte gesichtet werden.

Durch Angehörige der Alpinen Rettung Schweiz konnte der Mann schliesslich in einer Tiefe von rund 27 Meter in der Gletscherspalte aufgefunden und nur noch tot geborgen werden. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war der Berggänger vom Jungfraujoch in Richtung Jungfrau unterwegs. Auf dem Jungfraufirn stürzte der Mann in eine Gletscherspalte.

Beim Verunglückten handelt es sich um einen 61-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Im Einsatz standen neben der Rettungsstation Lauterbrunnen der Alpinen Rettung Schweiz, Helikopter der Rega und der Air Glaciers, das Care Team des Kantons Bern sowie Gebirgsspezialisten der Kantonspolizei Bern. Da sich die Unglücksstelle auf Walliser Kantonsgebiet befindet, erfolgte der Einsatz in Absprache mit der Kantonspolizei Wallis und der zuständigen Staatsanwaltschaft.

pkb

Fehler gefunden?Jetzt melden.