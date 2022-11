Beliebteste iPhone-Apps 2022 – BeReal räumt im Appstore ab Apple hat ausgezählt und eine Liste mit den am häufigsten heruntergeladenen Anwendungen publiziert. Auffällig ist in der Liste vor allem der Aufstieg eines neuen sozialen Netzwerks. Rafael Zeier

Anders als Clubhouse hat BeReal das Potenzial, von einer Hype-App zu einer Erfolgs-App zu werden. Aber der Weg ist noch weit. Foto: Christoph Dernbach (Keytsone)

Ende Jahr veröffentlicht Apple jeweils die Download-Charts mit den beliebtesten Apps und verleiht zudem Preise für einzelne Apps. Während Letzteres nur zeigt, was Apple aktuell gefällt und schätzt, sind die Charts durchaus spannend. Zeigen sie doch, welche Apps in der Schweiz im vergangenen Jahr besonders oft runtergeladen wurden.

Vergangenes Jahr dominierten bei den iPhone-Downloads die Covid-Zertifikate-App in der Gratis-Kategorie und der verschlüsselte Schweizer-Messenger Threema bei den kostenpflichtigen Apps (Die beliebtesten Apps 2022). Daneben waren die üblichen Verdächtigen in den Top-Positionen: Whatsapp, Youtube, Instagram und Google Maps.

Beliebteste Gratis-Apps 2022

Covid Certificate Google Maps BeReal Tiktok Whatsapp Google Microsoft Teams SBB Mobile Telegram Instagram

Bei den Gratis-Apps fällt dieses Jahr auf, dass es das neue soziale Netzwerk BeReal (Wie Instagram, bloss ohne Selbstinszenierung) auf sehr viele (absolute Zahlen nennt Apple nie) Schweizer iPhones geschafft hat. Gerade bei solchen Hype-Apps ist etwas Zurückhaltung jeweils keine schlechte Tugend. Meist verschwinden solche Apps schnell wieder und kommen im Alltag nie an. Bei BeReal sieht es nun tatsächlich so aus, als hätte die App ein gewisses Momentum erreicht.

Das ist wohl auch Apple nicht entgangen. Denn BeReal wurde auch mit der wichtigsten Auszeichnung versehen: App des Jahres.

Schaut man sich die Top 10 weiter an, fällt auf, dass Signal nicht mehr vertreten ist und Instagram auf den hintersten Platz gerutscht ist. An der Spitze hat sich dagegen nichts verändert. Die Zertifikat-App bleibt wie 2021 auf Platz 1, was vor allem daran liegen dürfte, dass die App in der ersten Jahreshälfte noch häufig gebraucht wurde.

Nicht einmal in die Top 20 hat es die Twitter-Alternative Mastodon geschafft. Allerdings ist dort auch Twitter nicht anzutreffen, und Mastodon verzettelt sich zusätzlich über mehrere Apps.

Beliebteste Bezahl-Apps 2022

Threema iTheorie Auto Theorie Blitzer.de Pro PeakFinder The Wonder Weeks Auto Theorie Fahrlehrer 24 Baby Monitor 3G iTheorie Mofa Theorie WeatherPro Forest: Focus for Productivity

Bei den Bezahl-Apps tut sich Jahr für Jahr wenig. Es kommen keine neuen Apps dazu, und Threema ist erneut auf Platz 1. Die Liste zeigt dann auch erneut, dass bei Bezahl-Apps vor allem Dienste rund um Fahrprüfungen funktionieren und Schweizerinnen und Schweizer zum Geldausgeben motivieren.

