Zwei Matchbälle verpasst – Bencic scheitert im Stile Federers Die Schweizerin spielt gegen Iga Swiatek gross auf, kommt bei 7:6, 5:4 zu zwei Matchbällen und verliert doch noch. Es ist eine Niederlage, die wehtut. Simon Graf aus Wimbledon

Grossartig gekämpft und trotzdem verloren: Belinda Bencic. Foto: Isabel Infates (EPA)

Tennis kann grausam sein. Die Sensation lag in der Luft, die Atmosphäre im Centre Court Wimbledons vibrierte. Belinda Bencic lieferte sich gegen Iga Swiatek ein hochklassiges Duell und erspielte sich nach gut zwei Stunden bei 7:6, 5:4 zwei Matchbälle. Die Weltnummer 1 wackelte bei eigenem Aufschlag, es stand 15:40. Und man spürte: Viele hätten der Schweizerin, der dieses Turnier so sehr am Herzen liegt, den Sieg gegönnt. Bei beiden Matchbällen war sie im Ballwechsel drin – ein Winner der Linie entlang, und das wäre es gewesen. Doch Swiatek war in diesem entscheidenden Moment eine Spur entschlossener und wehrte beide Matchbälle ab.

Das ist die Qualität eines Champions. Einer Spielerin, die sich inzwischen gewohnt ist, solche Matches an sich zu reissen. Drei der letzten fünf Grand-Slam-Turniere hat Swiatek gewonnen, nun möchte sie endlich auch in Wimbledon reüssieren. Gegen Bencic überstand sie eine ganz schwierige Partie und zog hier erstmals in den Viertelfinal ein. 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:3 siegte sie in gut drei Stunden. Das entscheidende Break schaffte sie im dritten Satz zum 3:1, wobei ihr Bencic mit zwei Doppelfehlern half. War der Ball im Spiel, war die Schweizerin besser. Doch der Aufschlag war ihr grosses Handicap. Insgesamt unterliefen ihr elf Doppelfehler.

Der Aufschlag als Handicap

Bencic lächelte Swiatek beim Handshake zu und fasste sich beim Verlassen des Courts ans Herz. Es war erst ihr zweiter Auftritt auf dem Centre Court gewesen, und sie hatte sich exzellent verkauft. Denn sie war etwas eingeschränkt gewesen beim Aufschlag wegen ihres schmerzenden rechten Arms, den sie dick eingebunden hatte. Doch sie bestätigte gegen Swiatek, dass sie gegen die Besten ihr Niveau nochmals anheben kann. Und dass sie es als Konterspielerin mag, den Druck der Bälle ihrer Gegnerin mitzunehmen. Sie erzielte 30 direkte Punkte, Swiatek 33. Es war ein Duell auf Augenhöhe.

Letztlich scheiterte sie im Stile von Roger Federer. Dieser hatte im Wimbledon-Final 2019 gegen Novak Djokovic ja auch zwei Matchbälle gehabt, bei 5:4 und 40:15 im fünften Satz, und noch verloren. Federer verpasste seine Chancen sogar bei eigenem Aufschlag. Bei Bencic war es zwar kein Endspiel, doch es wäre einiges möglich gewesen, wenn sie diese Partie siegreich überstanden hätte. Sie wäre im Viertelfinal auf die Ukrainerin Elina Switolina (WTA 76) getroffen, die daran ist, sich nach ihrer Babypause zurückzukämpfen an die Weltspitze.

Hätte man ihr drei Siege in Aussicht gestellt, als sie ohne grosse Vorbereitung nach Wimbledon angereist war, Bencic hätte wohl eingeschlagen. Doch diese Niederlage tut weh. Dass sie sehr gut Tennis spielen kann, wissen alle. Und gerade gegen Powerspielerinnen wie Swiatek oder früher Naomi Osaka zeigt sich ihre grosse Fähigkeit, früh zu erkennen, wo die Bälle landen – und sie mit einem kurzen Schwung zurückzuspielen. Wirkt bei Swiatek alles etwas maschinenhaft, hat Bencic ein exzellentes Flair für den Aufbau der Punkte. Doch die Konstanz und die Fähigkeit der Polin, sich in heiklen Phasen zu steigern, sind eindrücklich.

Bencic kaufte vor Wimbledon ein Puzzle mit 3000 Teilen, alle bauten daran mit im Miethaus, das sie mit ihrem Team und ihren Eltern teilte. «Ich muss zwei Wochen hierbleiben, damit wir es fertig machen können», sagte sie scherzhaft. «Das ist meine grosse Motivation.» Auch ihr Erfolgspuzzle ist eine grosse Herausforderung. Sie hat eigentlich alle Teile, um einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen, aber sie konnte sie bisher an den zweiwöchigen Gipfeltreffen noch nie alle zusammenbringen. Mit 26 wird sie noch einige Chancen bekommen. Gegen Swiatek hat sie eine weitere verpasst.

