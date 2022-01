Australian Open - Bencic meistert Startrunde | Nadal mit Auftaktsieg

Nadal mit Startsieg

Mit einem lockeren Drei-Satz-Sieg ist der spanische Tennisprofi Rafael Nadal in die zweite Runde eingezogen. Der 35-Jährige gewann am Montag in Melbourne mit 6:1, 6:4, 6:2 gegen den Amerikaner Marcos Giron. Nach 1:49 Stunden entschied Nadal die Erstrundenpartie zu seinen Gunsten.

Souverän in der 2. Runde: Rafael Nadal. Foto: Dave Hunt (Keystone)

Der Weltranglisten-Fünfte hatte wegen einer komplizierten Fussverletzung im vergangenen Jahr mehrere Monate pausiert. In der Vorbereitung auf das Australian Open gelang ihm mit einem Turniersieg in Melbourne das perfekte Comeback.

Beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison zählt der Spanier nun zu den Mitfavoriten und könnte vom Fehlen des serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic profitieren. Nadal, der das Turnier 2009 für sich entschieden hatte, ist bei den Herren der einzige frühere Australian-Open-Champion im Feld. (dpa)