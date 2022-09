Zwei Punkte vor dem Aus – Bencic findet im letzten Moment ihren «zusätzlichen Gang» Die Schweizerin biegt ihr Zweitrundenspiel gegen Sorana Cirstea (WTA 37) um und siegt 3:6, 7:5, 6:2. Sie sucht am US Open noch ihre Form, doch ihr Kampfgeist stimmt. Simon Graf aus New York

Eine nervenaufreibende Sache: Belinda Bencic haderte lange und siegte dann doch noch. Foto: David Lobel

Belinda Bencic und New York, das passt. Hier spielte sie sich 2014 mit 17 in ihrem erst vierten Grand-Slam-Turnier in den Viertelfinal. Und hier war sie 2019 im Halbfinal gegen die spätere Siegerin Bianca Andreescu lange die bessere Spielerin. Die Chancen, ihren Traum von einem Major-Titel zu realisieren, sind am US Open wohl am grössten. Doch beinahe hätte das Turnier für sie in diesem Jahr in einer bitteren Enttäuschung geendet.

Bencic lag in Runde 2 gegen die Rumänin Sorana Cirstea (WTA 37) 3:6, 3:5 zurück, nur zwei Punkte trennten sie vom Aus. Doch mit dem Rücken zur Wand fand sie noch ihr Spiel und siegte 3:6, 7:5, 6:2. Cirstea hatte die ersten zwei Duelle gegen Bencic gewonnen, zuletzt in Cincinnati. Und mit ihrem druckvollen Grundlinienspiel liess sie die Schweizerin auch diesmal lange nicht zur Entfaltung kommen. Erst, als der Sieg für Cirstea greifbar nahe war, schlichen sich bei ihr einige Fehler ein.

Das Lob von Günthardt

Heinz Günthardt, für Swiss Tennis in Flushing Meadows dabei, schwärmte nach der Partie: «Belinda schafft es einfach immer wieder, einen zusätzlichen Gang einzulegen, wenn es heikel wird. Dann begeht sie plötzlich keine Fehler mehr.» Auf dieses Lob angesprochen, musste sie schmunzeln. «Heinz hat schon recht. Es ist auch gut, dass ich diesen zusätzlichen Gang noch habe. Ich weiss, ich bin in solch kritischen Momenten stark. Und das gibt mir Selbstvertrauen. Aber ich würde mir manchmal wünschen, dass ich diesen zusätzlichen Gang nicht brauche.»

Die ersten beiden Runden waren für Bencic in der Tat beide nervenaufreibend. Schon gegen die Deutsche Andrea Petkovic (WTA 92) hatte sie über drei Sätze gehen müssen. Gegen Cirstea schaffte sie es lange nicht, ihre Chancen zu nutzen. Insgesamt verpasste sie 13 von 18 Breakbällen, und als sie im ersten Durchgang gegen den Satzverlust aufschlug, beendete sie diesen mit einem Doppelfehler.

«Ich fand im ersten und zweiten Satz meinen Weg lange nicht», resümierte sie. «Und Cirstea hatte auch eine sehr gute Länge in ihren Schlägen. Ich hatte das Gefühl, ich konnte mein Spiel nicht durchsetzen. Ich konnte nicht richtig in den Ball hineingehen und aggressiv spielen.»

«So ist Tennis. Ein, zwei Bälle, und alles sieht anders aus.» Belinda Bencic

Nach einer taktischen WC-Pause nach dem ersten Satz wirkte Bencic fokussierter und ruhiger, doch es brauchte ein leichtes Nachlassen von Cirstea, damit sie die Partie noch umbiegen konnte. «So ist Tennis», sagte sie lächelnd. «Ein, zwei Bälle, und alles sieht anders aus.» Am Samstag geht es für sie weiter gegen eine Tschechin: gegen Karolina Pliskova (22) oder die Wimbledon-Viertelfinalistin Marie Bouzkova (41).

Simon Graf ist stv. Leiter des Ressorts Sport und berichtet seit über 20 Jahren über Eishockey und Tennis. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik und verfasste mehrere Sportbücher, 2018 einen Bestseller über Roger Federer. Mehr Infos @SimonGraf1

Fehler gefunden?Jetzt melden.