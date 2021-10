Strom statt Kerosin – Belpmoos setzt auf E-Flugzeuge Die erste Stromtankstelle, ein Anlass zur E-Mobilität – der Flughafen Bern-Belp liebäugelt mit der Zukunft der Fliegerei. Johannes Reichen

Elektroflugzege am diesjährigen Electrifly-in in Grenchen. Foto: Markus A. Jegerlehner (Electrifly-in)

E-Bikes gehören längst zum Strassenbild. E-Autos werden immer bedeutender. E-Flugzeuge aber spielen noch keine grosse Rolle. Der Berner Flughafendirektor Urs Ryf ist überzeugt, dass sich das ändert. Und er glaubt, dass sie auch für den Flughafen im Belpmoos wichtig werden können. «Wir beobachten die Entwicklung sehr genau», sagt er.

Ryf freut sich deshalb, dass der Anlass Electrifly-in, der sich der E-Mobilität in der Luftfahrt widmet, nächstes Jahr erstmals in Belp stattfindet. Er wurde in der Schweiz bisher fünfmal ausgetragen, stets auf dem Flugplatz in Grenchen.