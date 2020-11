«Unter Druck gesetzt» – Belper Gemeinderätin verzichtet zugunsten ihrer Schwester Die bisherige Belper EVP-Gemeinderätin Susanne Grimm-Arnold verzichtet auf ihr Amt. Nachdem sowohl sie als auch ihre Schwester gewählt worden war, hätte das Los entscheiden müssen.

In den Gemeinderat von Belp zieht nach dem Verzicht von Susanne Grimm-Arnold eine GLP-Vertreterin ein. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Die amtierende Belper EVP-Gemeinderätin Susanne Grimm-Arnold verzichtet auf die Annahme ihrer Wahl vom vergangenen Sonntag. Nachdem sowohl sie als auch ihre Schwester gewählt worden seien, sei sie stark unter Druck gesetzt worden, sagt sie zur Begründung.

«Ich sehe mich unter diesen Vorzeichen nicht im Stande, mein Amt weiterzuführen, welches ich mit viel Fachwissen und Engagement ausführe», teilte sie am Mittwochmorgen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Das bernische Gemeindegesetz verunmöglicht es, dass sowohl Susanne Grimm-Arnold als auch ihre Schwester Kristin Arnold Zehnder (SP) in den Belper Gemeinderat einziehen. Beide wurden am Sonntag gewählt. Vor vier Jahren war das auch schon so und damals verzichtete Kristin Arnold Zehnder.

Wie die Belper Gemeindeverwaltung am Mittwochmorgen mitteilte, wird nun anstelle von Susanne Grimm-Arnold Cornelia Baumgartner von der EVP-Listenpartnerin GLP in den Gemeinderat einziehen.

SDA/zec