Genfersee auf roter Liste – Belgien kommt auf Reiseverbote für Schweizer Kantone zurück Genf, Waadt und Wallis sind in Belgien auf einer Liste von Regionen gelandet, die wegen Covid-19 als gefährlich gelten. Nach einer Intervention von Aussenminister Ignazio Cassis wird der Entscheid überprüft. Philippe Reichen

In Genf nehmen die Corona-Infektionen zu. Belgien hat deshalb gleich die ganze Genferseeregion mit einem Reiseverbot belegt. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) hat am Montag den belgischen Aussen- und Verteidigungsminister Philippe Goffin darum gebeten, seinen Bürgern Reisen in die Genferseeregion nicht länger zu verbieten. Das teilte Cassis’ Departement am Montag auf Anfrage mit.

Der Grund für die Intervention war, dass die belgische Regierung seinen Bürgerinnen und Bürgern nicht zwingende Aufenthalte in der Genferseeregion am Samstag untersagt hatte. Sie argumentierte, die Ansteckungsgefahr im Arc Lémanique sei zu hoch.

Belgische Touristen verliessen die Region Hals über Kopf.

Betroffen waren die Kantone Genf, Waadt und Wallis. Belgische Touristen verliessen die Regionen daraufhin Hals über Kopf, was deren Kantonsregierungen irritierte und verärgerte. «Wir kennen nicht einmal die Kriterien, aufgrund derer Belgien den Entscheid fällt», monierte der Genfer Gesundheitsdirektor Mauro Poggia (MCG).

In Genf nähmen die Corona-Infektionen zwar zu, aber noch habe der Kanton alles unter Kontrolle. Sowieso habe Belgien bezüglich Corona die viel grösseren Probleme, so Poggia.

Neubeurteilung am Dienstag

Aussenminister Cassis wies den belgischen Minister Goffin darauf hin, dass zwischen den betroffenen Kantonen grosse epidemiologische Unterschiede bestünden. Die Kantone Wallis und Waadt, die traditionsgemäss viele belgische Touristen beherbergen, weisen um einiges tiefere Infektionswerte auf als Genf.

Goffin versicherte Cassis, die zuständige staatliche Stelle werde am Dienstag die Covid-19-Kategorisierung neu beurteilen. Belgien hatte bereits Mitte Juli das Tessin kurzzeitig auf einer Warnliste aufgeführt, nach einer Intervention aus Bern aber wieder gestrichen.